Тарон Маркарян призывает оппозиционных членов вновь избранного Совета старейшин Еревана к сотрудничеству

Переизбранный мэр Еревана Тарон Маркарян воспринимает обещание лидера оппозиционной партии «Еркир цирани» Заруи Постанджян превратить его жизнь в ад с улыбкой.

«Заседания [Совета старейшин] будут проходить очень интересно. Будете присутствовать, увидите», - заметил он.

Напомним, что Заруи Постанджян также подчеркнула, что выборы 14 мая, в которых, согласно официальным данным, победу одержала правящая Республиканская партия Армении (РПА) и ее кандидат в мэры Тарон Маркарян, не были выборами.

Тарон Маркарян же считает, что выборы были нормальными. По словам градоначальника, если его соперник на выборах Заруи Постанджян вместо того, чтобы превращать его жизнь в ад, будет сотрудничать с РПА во имя Еревана, то они даже готовы помочь.

По словам Маркаряна, цель прихода Постанджян в Совет старейшин, где ее партия будет иметь 5 из 65 мандатов, станет ясной через какое-то время.

«Если ереванцы отдали ей свои голоса, и если у нее есть желание участвовать в работе, сделать что-то хорошее для ереванцев, мы готовы помочь», - заявил мэр.

Сегодня состоялось последнее заседание уходящего Совета старейшин. Фракции РПА, «Процветающая Армения» и «Здравствуй, Ереван» завершили свою работу.