Член РПА: Заявление Сержа Саргсяна о том, что он не претендует на пост президента, в силе

По словам секретаря парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Гагика Меликяна, заявления президента Сержа Саргсяна, сделанные до конституционных изменений, о том, что он не претендует на пост президентства, остаются в силе.

«Вы уже убедились, что он не претендует на пост председателя Национального собрания, хотя почти два года об этом говорилось… Заявления президента, конечно же, в силе. Эти заявления сделал президент республики, придет время, и вы все увидите», - заявил Гагик Меликян.

На замечание о том, что пресса часто пишет об ухудшении отношений между президентом Саргсяном и премьер-министром Кареном Карапетяном, и на вопрос о том, кто будет премьер-министром после 2018 года, Меликян ответил: «Премьер-министр уже назначен указом президента, премьер-министр сформировал правительство, президент своим указом уже утвердил представленные премьером кандидатуры на министерские должности. Придет 2018 год, будем говорить о 2018 годе. Этот вопрос будет решаться Республиканской партией во главе с ее председателем».