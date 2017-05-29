Бизнесмен: ЕАЭС препятствует нашему экспорту в ЕС и Грузию

По мнению председателя Союза экспортеров Армении Раффи Мхджяна, использование документов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стало создавать препятствия для армянских бизнесменов при осуществлении экспорта за пределы союза.

Бизнесмен, который занимается переработкой и экспортом кофе, отметил, что в бедной на сырье Армении есть множество примеров того, когда для производства какого-то товара импортируется сырье из страны, не являющейся членом ЕАЭС.

Раньше продукция, полученная в Армении в результате переработки этого сырья, представлялась как армянская, что позволяло экспортировать ее без таможенной пошлины в страны Евросоюза, используя систему GSP+, а также в Грузию. Сейчас, следуя требованиям ЕАЭС, таможенники требуют в качестве страны происхождения указывать то государство, откуда было завезено сырье. В результате продукция больше не может быть представлена как армянская, поэтому не может без пошлины продаваться в Евросоюзе и Грузии.

«Речь идет о растворимом кофе, - в беседе с Радио Азатутюн сказал Мхджян. - Потому что у нас в Армении нет завода по производству растворимого кофе, мы не можем получить растворимый кофе, это довольно дорогое удовольствие. Я покупаю этот кофе у одной голландской компании, которая находится в Египте. Во время экспорта, поскольку после прохождения всего этого процесса код товара не меняется, они считают, что не произошло достаточной обработки, и поэтому происхождение не считается армянским».

Притом, по словам Мхджяна, требования ЕАЭС применяются избирательно: «И я теперь пытаюсь понять, почему в случае моего черного кофе, опять-таки зеленый кофе не растет в Армении, но мы его привозим, в конце код меняется, и ему дают армянское происхождение, а растворимому кофе его не дают. Этот кофе был привезен, смешан с другими веществами, после смешения был упакован, получил маркировку «Made in Armenia», но люди требуют, чтобы мы написали, что у него египетское происхождение, только потому, что мы этот кофе привезли из Египта. Но если посмотреть в реальности, в нем есть кофе, сливки и сахар. Среди этих трех компонентов содержание кофе наименьшее».

Председатель Союза экспортеров привел и другие примеры: «Они привозят различные маргарины, масла в больших блоках, повторно растапливают, добавляют какие-то специи, снова упаковывают в меньшие упаковки, чтобы это было более доступно покупателям, и продают с маркировкой «Made in Armenia», как армянский товар. То же самое, например, и с семенами полсолнечника. Я могу привести много таких примеров, в Армении много людей так работают… Я, будучи председателем Союза экспортеров Армении, не могу экспортировать свой товар».

С целью получить разъяснения Радио Азатутюн обратилось к председателю Комитета государственных доходов Армении Вардану Арутюняну. В случае получения ответа он будет опубликован.

«Сегодня, когда сотнями, тысячами тонн приводят товары из Турции, дают им армянское происхождение и направляют в Россию… И когда я не могу получить армянское происхождение для нескольких сотен килограммов растворимого кофе, давайте проведем сравнение. Эта проблема доходит до абсурда», - заключил Раффи Мхджян.