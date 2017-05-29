Число министров сокращается

В правительстве Армении хотят сократить число министров на одну единицу. В данном случае речь идет о должности министра-главы аппарата правительства.

Напомним, этот до прошлой недели эту должность занимал Давид Арутюнян, который указом президента был назначен министром юстиции. До Давида Арутюняна в 2013-14 годах этот пост занимал вице-премьер Ваче Габриелян.

Правящая Республиканская партия Армении, которая на протяжении почти четырех лет оправдывала наличие данной должности, решила упразднить ее.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн, насколько политика создания должности для конкретного лица, а потом упразднения этой должности за ненадобностью исходит из государственных интересов, председатель постоянной комиссии Национального собрания по правовым вопросам и правам человека Грайр Товмасян посоветовал «не искать черную кошку в темной комнате». По его словам, нынешний премьер-министр Карен Карапетян просто не видит необходимости в этой должности.

Эту должность, напомним, в 2013 году создал тогдашний премьер-министр Тигран Сарсгян, который утверждал, что, поскольку страна находится на стадии реформ, то есть необходимость в координации реформ, осуществляемых несколькими ведомствами.

«На каждом этапе правительство само вправе решать, какого рода перераспределение ролей ему необходимо, и какому чиновнику нужно дать какую роль», - подчеркнул Грайр Товмасян.

Отметим, что сегодня возглавляемая Товмасяном комиссия одобрила соответствующее предложение правительства. Завтра вопрос будет обсужден на внеочередной сессии парламента.

Кстати, следует отметить, что, несмотря на то, что правительство предлагает упразднить должность министра, главе аппарата правительства оно намеренно давать жалование размеров в министерское.

Как отметил заместитель министр юстиции Артур Ованнисян, должность главы аппарата правительства предполагает загруженную работу.

Кстати, можно сказать, что в качестве компромисса правительство предлагает увеличить зарплату также и главе аппарата Национального собрания.