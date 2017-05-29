Партия «Еркир цирани» возьмет мандаты в Совете старейшин Еревана

У партии «Еркир цирани» нет ожиданий в отношении ожидающегося 31 мая решения административного суда. Оппозиционная партия, возглавляемая Заруи Постанджян, намеревается взять полагающиеся ей согласно официальным итогам выборов пять мандатов в Совете старейшин Еревана. Об этом заявила лидер партии Заруи Постанджян.

Согласно официальным данным, в ходе муниципальных выборов 14 мая партия «Еркир цирани» получила около 7,5% голосов. Правящая Республиканская партия набрала 69,5% голосов, а оппозиционный блок «Елк» - 20,4%.

«Елк» уже на следующий день после выборов заявил, что его представители возьмут мандаты. Между тем, партия «Еркир цирани» 24 мая обратилась в административный суд, требуя признать недействительным решения ЦИК, обобщающие результаты выборов, и назначить новые выборы в Совет старейшин Еревана.

Сегодня в беседе с Радио Азатутюн лидер партии «Еркир цирани» Заруи Постанджян призналась, что у нее нет никаких ожиданий: «Ни правоохранительные органы не находятся на своем месте, ни суд. Следовательно, нет никакого ожидания от суда. Но, тем не менее, мы должны были обратиться в эти инстанции, хотя бы для того, чтобы наши жалобы были отклонены».

По утверждению лидера оппозиционной партии, это не означает признание результатов выборов.

«У нас уже есть полномочия для мэрии, их нам дали наши граждане. Следовательно, мы будем использовать эти полномочия», - заявила Заруи Постанджян.