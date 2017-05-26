В Казани было отмечено, что во всех странах-членах ЕАЭС зарегистрирован экономический рост

«В текущем году во всех странах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) впервые с момента создания союза зарегистрирован экономический рост», - сегодня в Казани заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саргсян.

Он добавил, что только в 2016-2017 гг. страны ЕАЭС договорились устранить 60 препятствий на внутреннем рынке и были достигнуты договоренности в сферах электроэнергии, нефти, газа, транспорта.

В Казани сегодня состоялись заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, в которых принял участие также премьер-министр Армении Карен Карапетян.

На встрече глав правительств стран-членов ЕАЭС премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что товарооборот между странами-членами союза увеличился почти в 3 раза.

В столице Татарстана главы правительств стран СНГ подписали ряд документов, нацеленных на углубление взаимодействия между странами СНГ в различных областях, в частности касающихся инновационного сотрудничества и транспортной безопасности при осуществлении международных перевозок.

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в ноябре 2017 года.

Правительственная делегация РА во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном приняла участие в официальном приеме, организованном от имени председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в честь делегаций, участвующих в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.

Пожалуй, единственной интригой встречи стало отсутствие в Казани премьер-министра Молдовы. Он бойкотировал заседания по причине некоторых разногласий в российско-молдавских отношениях.

В Казани премьер-министр Армении Карен Карапетян также провел двустороннюю встречу с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым. Как сообщает пресс-служба правительства Армении, премьер-министры двух стран обсудили повестку дня и перспективы дальнейшего развития армяно-белорусских экономических отношений.