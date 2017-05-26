Попов: Достигнута договоренность об увеличении числа наблюдателей ОБСЕ на 7 человек

Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов обнародовал некоторые подробности встречи глав МИД Армении, Азербайджана и России, состоявшейся 28 апреля в Москве.

«Прорыва не произошло, но его никто и не ожидал. Важно то, что стороны после длительного перерыва смогли встретиться вновь, обменяться мнениями по проблемным вопросам и уточнить позиции друг друга», - в интервью азербайджанскому информагентству AПA заявил он.

Попов сообщил, что между сторонами достигнута договоренность об увеличении численного состава международных наблюдателей на семь человек.

«С этим согласны обе стороны. Однако сохраняются разногласия по деталям, включая места размещения наблюдателей, порядок финансирования их деятельности и некоторые другие технические вопросы. Их согласованием занимается сейчас действующее австрийское председательство ОБСЕ вместе с соответствующими структурами Секретариата Организации, а также представителями сторон», - отметил российский сопредседатель.

Игорь Попов также сообщил, что в скором времени сопредседатели Минской группы намереваются посетить регион, чтобы «выяснить реакцию руководства Армении и Азербайджана и обсудить планы работы на перспективу, включая уровень дальнейших контактов сторон, а также круг вопросов, которые предстоит рассмотреть».

16 мая 2016 года в Вене по итогам встречи президентов Армении и Азербайджана была достигнута договоренность о внедрении механизма расследования инцидентов на линии соприкосновения сторон и расширении возможностей команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Эта договоренность позднее была подтверждена на саммите в Санкт-Петербурге. Официальный Ереван неоднократно заявлял, что Баку отказывается от выполнения взятых на себя обязательств.