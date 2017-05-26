В школах Армении сегодня звенит последний звонок, знаменующий завершение учебного года и прощание со школой для учащихся выпускных классов.

В этом учебном году выпускные 9-е классы основных школ Армении окончат 29642 учащихся.

12-е классы старших и средних школ республики окончат 19618 учащихся.

Приказом министра образования и науки Армении, в общеобразовательных учебных заведениях государственные выпускные экзамены пройдут 1-23 июня.

Мэр Еревана обратился с поздравительным посланием к выпускникам, в частности, отметив: «Дорогие выпускники, от всего сердца поздравляю вас с одним из важнейших этапов вашей жизни- с окончанием школы. Здесь вы приобрели самое главное - необходимый багаж знаний и стремление быть полезными членами общества, которые будут направлять вас на протяжении всей жизни.

Наше государство возлагает большие надежды на новое поколение и верит в его потенциал. С сегодняшнего дня вы также будете участвовать в ответственном деле укрепления независимой армянской государственности, принимая на себя обязанность и право быть хозяевами страны. Желаю вам успеха в достойном выполнении этой важной миссии».

В свою очередь, спикер парламента Армении Ара Баблоян в поздравительном послании к выпускникам написал: «Воспитание, полученное в ваших семейных очагах и, конечно же, в школе, советы ваших родителей и учителей, обретенные и еще обогащающиеся горизонты знаний и опыта, несомненно будут полезны на всех этапах вашей жизни и, в частности, в предстоящий период. Это период становления, формирования, нового мышления и образа действий, который станет решающим и ориентирующим на все последующие годы.

Вам доверяется защищать наши государственные, образовательные и научные рубежи, еще больше их расширять, защищать мир и сделать его более прочным, укрепить потенциал, возможности и преимущества страны, стать достойным, мыслящим гражданином и мужественным солдатом, защитником очага, родины и чести».