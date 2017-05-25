Наблюдатель: Тысячи граждан проголосовали с помощью «помощника»

В ходе парламентских выборов почти 75 тысяч граждан проголосовали с помощью так называемого помощника, заявил руководитель наблюдавшей за выборами общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниел Иоаннисян.

Он подчеркнул, что эта цифра отражает лишь случаи, зарегистрированные в журнале избирателей, между тем, они заметили множество других помощников, которые без регистрации вместе с избирателями просто входили в кабинку для голосования. По словам Даниела Иоаннисяна, именно по этой причине случаев голосования посредством помощника больше всего было зарегистрировано в Ереване, поскольку в столице наблюдатели были более последовательными в плане регистрации входящих в кабинку для голосования посторонних лиц.

«Самый высокий показатель - более 12%, был зафиксирован в Ереване, где наблюдатели были более подготовленными и могли больше влиять на ситуацию на избирательных участках. А в областях помогающие зачастую и не нуждались в том, чтобы зарегистрироваться в качестве помощников, просто входили в кабинки и наблюдали», - сказал Иоаннисян.

По его мнению, чрезвычайно большое число так называемых помощников может свидетельствовать о «контролируемом голосовании». По данным, предоставленным ЦИК по требованию «Объединения информированных граждан», на 23 избирательных участках каждый пятый голосующий сказал, что в одиночку проголосовать не может. На 4 избирательных участках подобное заявление сделал каждый третий избиратель. А на одном из избирательных участков Эчмиадзина почти 90% избирателей проголосовали с помощью помощников. Иоаннисян считает, что избирательными участками, имеющими подобные показатели, должны заняться правоохранительные органы.

«В целом, на 227 избирательных участках голосование с помощью помощников составило более 10%. На 23 избирательных участках - более 20%. На 4 избирательных участках этот показатель превысил 30% - почти каждый третий избиратель. Это довольно тревожно», - сказал глава общественной организации.

Даниел Иоаннисян, который наблюдал также за выборами в Совет старейшин Еревана, отметил, что такое же явление они наблюдали и в ходе состоявшегося 14 мая голосования на муниципальных выборах. С целью получения данных, касающихся этих выборов, они также намерены обратиться в ЦИК.

Между тем, председатель Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян в беседе с Радио Азатутюн заявил, что все было сделано в рамках закона, цифры не являются необычными, а для того, чтобы делать утверждения о контролируемом голосовании, «для начала нужно иметь доказательства».

Депутат от правящей Республиканской партии Армении Карине Аджемян также не видит ничего подозрительного в голосовании посредством помощников. Она отметила, что и сама на избирательном участке была очевидцем того, как избиратель, очевидно нуждавшийся в помощи, обратился и получил необходимую помощь.

Между тем, депутат от оппозиционного блока «Елк» Артак Зейналян считает, что опубликованный показатель является «тревожным» и «вызывает подозрения» в том, что голосование было направленным. Оппозиционный депутат отметил, что в ближайшее время они попытаются урегулировать этот вопрос посредством законодательных изменений.

По результатам состоявшихся 2 апреля парламентских выборов, в парламент прошли четыре политические силы: Республиканская партия Армении (58%), блок «Царукян» (31%), блок «Елк» («Выход») (9%) и партия «Дашнакцутюн» (7%). Согласно многочисленным сообщениям, в ходе этих выборов широко раздавалась избирательная взятка.