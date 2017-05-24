Джек Мэтлок: Внешние силы не решат проблему, вы должны ее решить

Посол США в СССР во времена холодной войны Джек Мэтлок сегодня в беседе с Радио Азатутюн, касаясь карабахской проблем, выразил мнение,сверхдержавы вместо Армении и Азербайджан не решат проблемы, каждая страна сама должна решить – хочет ли она воевать или хочет найти пути к миру.

«Я был потрясен, когда в 1989 году был здесь и беседовал с секретарями Компартии. В Ереване это был г-н Арутюнян, а в Баку - посол Везиров. Каждый из них сказал мне: мы не можем решить карабахскую проблему, Москва должна это сделать за нас. Но внешние силы не решат проблему для вас, вы должны сами ее решить. Государства, имеющие мощную военную силу, могут многое разрушить, но не могут построить», - сказал Мэтлок.

Мэтлок, в последние годы существования СССР занимавший должность посла США в Москве, уверен, что предсказания о том, что президент России Владимир Путин хочет воссоздать Советский Союз, не сбудутся. «Меня не интересует, что он хочет сделать, но восстановить Советский Союз он не может. Это невозможно. Если этот союз каким-то образом будет восстановлен, это будет что-то очень слабое, поскольку это будет означать управлять людьми, которые не хотят, чтобы ими управляли. Ничто так не ослабляет страну, как ситуация, когда управляют кем-то, кто не желает, чтобы им управляли», - подчеркнул он.

По мнению Мэтлока, проработавшего 35 лет во внешнеполитическом ведомстве США, Россия и Запад могут иметь нормальные отношения. «Одной из главных причин изоляции России является растущее убеждение, что Запад по отношению к ней настроен враждебен. Я думаю, что причин для противостояния Восток-Запад нет, и очень важно, чтобы ядерные сверхдержавы Соединенные Штаты и Россия установили более гармоничные отношения. Я не думаю, что наши интересы не совпадают», - сказал он.

Опытный американский дипломат не хочет делать прогнозы на будущее: «Когда я впервые приехал в Ереван и выглянул из окна свеого гостиничного номера, то увидел огромный памятник Иосифу Сталину, а на следующее утро, когда я проснулся, он уже был снесен».

А профессор Мичиганского университета Рональд Суни повторил свою озвученную много лет назад мысль о том, что не представляет Армению без России. «Наше геополитическое положение очень опасное, потому что с одной стороны - Турция, с другой стороны - Азербайджан. Грузия - не такой уж хороший друг, потому что здесь есть очень много проблем. Россия защищает Армению, но как друг Россия является псевдодругом», - считает американский профессор истории армянского происхождения.

По его мнению, главной проблемой для Армении сейчас является то, чтобы не идти против России, в то же время укрепляя независимость. «Необходимость в России сейчас неизбежна, и это, вероятно, в какой-то мере является дилеммой и даже трагедией, которая сегодня происходит с Арменией».

Известные ученые и дипломаты сегодня в Ереване участвовали с конференции под названием «Завершение переходного периода. Армения 25 лет спустя».