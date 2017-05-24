Доведение численности населения Армении до озвученных президентом цифр - «трудновыполнимая» задача

По мнению исполнительного представителя армянского офиса Фонда населения ООН Гарика Айрапетяна, доведение численности населения Армении к 2040 году до 4 миллионов - трудновыполнимая задача.

Президент Серж Саргсян 18 мая в своем послании к новоизбранному Национальному собранию счел ситуацию тревожной, отметив в качестве приоритета на ближайшие десятилетия существенное улучшение демографической ситуации в Армении. Саргсян также впервые озвучил конкретные цифры: к 2040 году в Армении должно быть как минимум 4 миллиона жителей.

Гарик Айрапетян считает, что если мы сможем за 20 лет достичь хотя бы показателя в 3,5 миллиона человек, это будет прекрасным показателем для Армении. «Теоретически все возможно. Но если мы попытаемся реально рассчитать наши возможности, то, думаю, достичь озвученных цифр будет довольно трудно. Но даже если мы сможем достичь 50% от этих озвученных цифр, я считаю, это для нас будет очень большим шагом вперед. Если мы сможем увеличить население на 300, 400 или 500 тысяч человек, это будет очень большим прогрессом и очень большим шагом с точки зрения улучшения и стабилизации демографической ситуации», - сказал он.

Он выделил два основных направления для достижения этой цели: «Первое, что возможно, что принесет результаты гораздо быстрее, - это организация иммиграции. Но для этого необходимо, чтобы страна стала очень привлекательно, чтобы люди хотели сюда вернуться. Второе направление – это, конечно, повышение рождаемости, что тоже не такая уж простая задача. Страны, которым за последние 20-25 лет удалось обеспечить определенный рост показателя рождаемости, это те страны, которые не были непосредственно нацелены на повышение рождаемости, а рассматривали благополучие семьи как таковое в рамках комплексной программы. И еще одно, третье обстоятельство: наше общество – стареющее общество, и мы стареем довольно быстрыми темпами. До 2050 года примерно одна четверть нашего населения будет старше 60 лет. Как нам содержать этих людей - одну четверть нашего населения? Мы должны принять это как бремя или как возможность, чтобы они были вовлечены и создавали экономическую ценность? Теоретически все возможно. Но для этого нужно очень серьезно озаботиться, очень серьезно подойти и осуществить серьезные инвестиции в эту сферу».

Фонд населения ООН два года назад провел большое исследование, заключив, что в случае самого благоприятного сценария, если в этом направлении будут предприняты шаги, население Армении к 2050 году составит 3,2 миллиона. А в случае неблагоприятного сценария, если ничего не будет сделано для снижения эмиграции и стимулирования рождаемости, в Армении останется меньше 2 миллионов человек.

Президент Серж Саргсян в своих предыдущих посланиях никогда так подробно и с цифрами не касался демографической проблемы, даже в программе правительства трудно найти цели, выраженные в конкретных цифрах. Лишь в программе 2012 - 2017 гг. указано, что правительство намерено довести коэффициент рождаемости до 1.8. Однако и в 2016 году, как и в 2012 году, этот коэффициент остался таким же - 1,6.

В отличие от программ правительства, цифры официальной статистики Армении более красноречивы. Начиная с 2008 года в Армении постоянное население уменьшилось более чем на 100 тысяч - с 3,1 млн до 2 млн 990 тысяч. По данным Миграционной службы, с 2008 по сегодняшний день из Армении безвозвратно уехало около 346 тысяч человек. Показатель рождаемости с 2008 года немного вырос, а затем снизился. Начиная с 2014 года есть тенденции к постоянному снижению. Смертность, наоборот, растет.