Постанджян оспаривает в Административном суде решения ЦИК относительно выборов в Совет старейшин Еревана

Лидер партии «Еркир тирани» («Земля абрикоса») Заруи Постанджян сегодня подала в Административный суд заявление о признании выборов в Совет старейшин Еревана недействительными.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении в воскресенье подвела итоги выборов, согласно которым на состоявшихся 14 мая выборах в Совет старейшин Еревана партия Постанджян получила около 7,5% голосов избирателей, а соперничавшие с ней силы, правящая Республиканская партия Армении (РПА) и блок «Елк», получили 69,5% и 20,4% соответственно. В тот же день решением ЦИК мандаты членов Совета старейшин были распределены следующим образом: РПА получил 46 мандатов, блок партий «Елк» - 14 мандатов, партия «Еркир тирани» - 5 мандатов.

После подачи заявления об обжаловании решений ЦИК относительно выборов Заруи Постанджян, которая на выборах была кандидатом на пост мэра Еревана от партии «Еркир тирани», в беседе с Радио Азатутюн заявила, что правящая Республиканская партия победила посредством фальсификаций и давления. В качестве доказательства экс-кандидат в мэры представила также видео, на котором видно, как ее и ее дочь Лилит Дрампян выдворяют из аванского штаба переизбранного на пост мэра Еревана Тарона Маркаряна.

«Граждане не имели возможности воспользоваться своим правом и, будучи запуганными, даже не приняли участия в голосовании, потому что для них было ясно, что если имеет место такой террор в отношении кандидата в мэры, в отношении ее доверенного лица, то как можно думать, что это выборы», - заявила лидер партии «Еркир тирани».

Напомним, в день выборов в Совет старейшин Еревана Заруи Постанджян по следам сигнала о наличии в штабе РПА списков лиц, которым была предоставлена избирательная взятка, вместе с доверенным лицом – дочерью, пришла в штаб кандидата в мэры Еревана от правящей партии, действующего градоначальника Тарона Маркаряна, расположенный в административном округе Аван, и потребовала показать эти списки, однако встретила сопротивление сотрудников штаба. Вмешалась полиция, несмотря на требование Постанджян о том, чтобы в ее присутствии и в присутствии СМИ были проверены сведения о преступлении, оппозиционного кандидата на пост мэра и ее дочь силой вывели из штаба. Причем, в ходе инцидента как лидер партии «Еркир тирани», так и ее дочь, Лилит Дрампян, получили травмы.

Правящая Республиканская партия Армении в распространенном в связи с инцидентом заявлении расценила произошедшее как попытку препятствования нормальной деятельности штабов РПА и осудила «попытки бросить тень на избирательный процесс посредством сплетен и демонстративных акций».

Заруи Постанджян заверила, что не ограничится обращением в Административный суд: видеозапись и остальные документы будут направлены и в международные инстанции. «Я не из тех, кто сдается», - сказала она.

В связи с инцидентом, имевшим место в предвыборном штабе Тарона Маркаряна, в Специальной следственной службе РА возбуждено два уголовных дела – по статьям о превышении должностных полномочий и о препятствовании осуществлению избирательного права, работе избирательных комиссий или реализации полномочий участвующих в выборах лиц. Оба уголовных дела объединены и расследуются в одном производстве.

В беседе с Радио Азатутюн Постанджян сказала, что со дня инцидента прошло уже 10 дней, но она и ее дочь все еще не признаны потерпевшими.

Лидер партии «Еркир тирани» требует провести новые выборы. Будучи уверенной, что они также могут быть сфальсифицированы, оппозиционный деятель, тем не менее, обещает сделать все, чтобы было проведено удовлетворяющее общественность голосование.

В то же время, Постанджян не уточняет, возьмут ли они 5 мандатов члена Совета старейшин, предоставленные партии «Еркир тирани» решением ЦИК.