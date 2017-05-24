Раффи Ованнисян нарушил поствыборное молчание

Для Раффи Ованнисяна - одного из лидеров блока «Оганян-Раффи-Осканян», получившего по итогам парламентских выборов 2 апреля всего 2% голосов и не прошедшего в парламент, результаты выборов не были неожиданными.

«В ходе избирательного процесса было множество нарушений», - нарушив поствыборное молчание, накануне в беседе с Радио Азатутюн сказал лидер партии «Нследие».

«Не секрет, что это не были выборы. В очередной раз это были невыборы. В качестве мишени был избран наш блок, по известным причинам, и случилось то, что случилось. Для меня, как гражданина Армении, это не стало новостью», - добавил Ованнисян.

На вопрос, продолжит ли блок борьбу или поражение раскололо оппозиционных лидеров, Раффи Ованнисян ответил, что блок был предвыборным и новосозданным, следовательно, не следует толковать его неактивность в негативном ключе.

Лидер оппозиционной политической партии также заявил, что, учитывая сфальсифицированный конституционный референдум 2015 года и последовавшие за ним события, партия осознает, что для продолжения дальнейшей борьбы должна идти по пути укрупнения. Их формулой является объединение внепарламентских и парламентских оппозиционных сил.

На вопрос, будут ли участвовать в этом объединении другие лидеры блока – бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший министр иностранных дел Вардан Осканян, Ованнисян ответил: «Мы встречались втроем, были также двусторонние встречи. У меня сложилось впечатление, что они готовы к сотрудничеству, не только в рамках предыдущего альянса, но и к более широкому и глубокому сотрудничеству».

По словам Ованнисяна, из прошедших в парламент сил он симпатизирует и поддерживает блок «Елк», а оппозиционности блока «Царукян» пока оценку давать не хочет.

Говоря о новообразованной фракции блока «Елк», лидер «Наследия» посоветовал ей не зазнаваться, напомнив, что, борясь в одиночку, добиться ощутимых результатов они не смогут. «Очень хорошо, что «Елк» прошел в парламент. Я был одним из тех, кто поддерживал этот блок. Но не нужно зазнаваться, не нужно думать, что «Елк» - первый в современной армянской истории, который что-то изменит. «Елк» пришел туджа, куда пришел, потому что имел предшественников, имел примеры», - отметил Ованнисян.

По его мнению, самый актуальный вопрос, стоящий сегодня перед оппозиционным полем, - это предложение новой альтернативы народу. На вопрос, какова она, у Раффи Ованнисяна ответа пока нет.

На вопрос, в каком формате «Наследие» продолжит свою деятельность после выхода из партии Заруи Постанджян, Анаит Бахщян и других известных деятелей, Ованнисян ответил: «Мы дали армянскому народу и Армении Заруи Постанджян, Анаит Бахшян, Степана Сафаряна и многие другие известные имена. И мы очень гордимся ими и их деятельностью… Школа существует, и она продолжит служить интересам армянского народа и армянской государственности».

Говоря о выборах в Совет старейшин Еревана, Раффи Ованнисян отметил, что они также не были справедливыми. По его мнению, блок «Елк» поступил неверно, не обжаловав результаты выборов.

Раффи Ованнисян сообщил, что в конце июня партия «Наследие» проведет съезд, на котором выступит с предложением.