РПА будет иметь большинство и в новом органе Национального собрания

Роль личности в парламенте уменьшится, в беседе с Радио Азатутюн заверил представитель правящей Республиканской партии Армении (РПА), касаясь формирующегося в Национальном собрании Совета.

В соответствии с дополненным законом «О регламенте Национального собрания РА», в парламенте будет Совет, наделенный широкими полномочиями. Этот орган, состоящий из спикера и вице-спикеров парламента, а также председателей постоянных комиссий и по одному члену от каждой фракции, будет утверждать проекты очередных сессий и заседаний Национального собрания, сможет обращаться в Конституционный суд по вопросу прекращения полномочий депутата. Совет также будет утверждать порядок аккредитации журналистов и проведения пресс-конференций и брифингов в парламенте.

Совет будет принимать решения путем голосования. Согласно закону о регламенте НС, заседания Совета будут проводиться по понедельникам недель очередных сессий парламента, в установленное спикером НС время.

Представитель правящей партии в Совете, руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что этот орган увеличит эффективность работы Национального собрания. Заметим, что в этом органе правящая партия также будет иметь большинство: из 17 членов 11 – представители власти.

«Мы стараемся уменьшить роль личности во всех сферах, в том числе и в Национальном собрании, отдавая предпочтение коллегиальным органам, чтобы решения принимались в результате обсуждения. Совет наделен достаточными полномочиями, начиная от формирования повестки и заканчивая аккредитацией журналистов, а также правом обращаться в Конституционный суд, правом обсуждать много других вопросов, которые должны быть реализованы только после решения Совета», - сказал Багдасарян.

По его словам, заседания Совета для журналистов будут открытыми.

Решения в Совете будут приниматься посредством голосования. На замечание, что здесь власть также будет иметь большинство, Багдасарян возразил: «Вы вновь повторяетесь. Большинство определили не мы. Это определили выборы, народ определил. Для чего нужда борьба на выборах, если должны быть равные условия?… Если по результатам выборов было сформировано стабильное большинство, естественно, взявшая на себя всю ответственность за страну политическая сила должна также быть в роли гегемона. Ответственность на себя берем мы, а решения будут принимать остальные?... я считаю это нелогичным».

Оппозиционный блок «Елк» («Выход») в Совете НС будет представлять руководитель фракции блока Никол Пашинян.

Однако как отметил в беседе с Радио Азатутюн депутат Эдмон Марукян, в этом наделенном широкими полномочиями органе они также не будут иметь никакого влияния.

«Наш голос будет озвучен. Но ведь ясно, что членами Совета являются спикер НС, три его заместителя, председатели комиссий и представители фракций. … Ясно же, что как ни голосуй, это не будет иметь никакого значения. Да, мы попытаемся своими аргументами повлиять, но на уровне голосования они могут проголосовать так, как пожелают. И то, что произошло в зале заседаний, произойдет и там», - сказал Марукян.

Напомним, что в ходе своего более чем часового выступления на первом заседании Национального собрания 6-го созыва президент страны Серж Саргсян выразил уверенность в том, что в результате конституционных изменений роль парламентской оппозиции значительно возросла.

Вторая по величине фракция в парламенте, оппозиционная фракция блока «Царукян» считает формирование этого Совета прогрессом. Член блока, вице-спикер парламента Микаел Мелкумян, который также входит в состав Совета, не спешит давать однозначные оценки относительно того, удастся ли оппозиции, имеющей в этом органе всего 6 из 17 членов, влиять на принятие решений.

«Я считаю формирование этого Совета шагом вперед, хотя бы по той причине, что в плане принятия решений он будет обеспечивать коллегиальность», - сказал Мелкумян.

Добавим, что в Совете Национального собрания фракцию «Дашнакцутюн» будет представлять руководитель фракции Армен Рустамян.