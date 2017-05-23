Серж Саргсян: «Армения строжайше осуждает подобные бесчеловечные действия»

Президент Армении Серж Саргсян сегодня направил телеграмму соболезнования премьер-министру Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй в связи с произошедшим на стадионе «Манчестер Арена» террористическим актом, который стал причиной гибели более чем двух десятков человек, в том числе детей.



«В этот тяжёлый час утраты выражаю свои соболезнования Вам, дружественному народу Соединённого Королевства и семьям погибших, желая им силы и духовного мужества, а раненым - скорейшего выздоровления», - в частности говорится в телеграмме Саргсяна, текст которой приводит пресс-служба главы государства.



«Армения строжайше осуждает подобные бесчеловечные действия и решительно настроена совместными усилиями продолжать борьбу против насилия и терроризма», - также отметил президент Армении.

Взрыв на крупнейшем стадионе Великобритании «Манчестер-Арена» прозвучал в понедельник вечером. Британская полиция рассматривает произошедшее как террористический акт. Согласно последним данным, погибло 23 человека, в том числе дети, 59 человек получили ранения.

В свою очередь, исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в Брюсселе заявил, что Ереван решительно осуждает теракт в Манчестере.

«Прежде всего, хотел бы повторить то, сказал в начале заседания Совета сотрудничества Армения-Евросоюз: мы решительно осуждаем то, что произошло в Манчестере – нападение на невинных людей. Мы мысленно с семьями и родными тех, кого затронуло это ужасное нападение. Я хотел бы также выразить нашу солидарность с властями и народом Великобритании», – отметил Налбандян.

Поддержку пострадавшим от взрыва на стадионе в Манчестере выразил и выступающий за «Манчестер Юнайтед» полузащитник армянской национальной сборной Генрих Мхитарян.

«Держись, Манчестер! Мои мысли и молитвы со всеми теми, кто пострадал во время ужасной атаки прошлой ночью», - написал Мхитарян на своей странице в Twitter.

Отметим, что примерно два месяца назад теракт произошел также в столице Великобритании - Лондоне, жертвами которого стали 5 человек.