Могерини: Евросоюз готов углублять отношения с Арменией

Евросоюз готов продолжить углублять отношения с Арменией, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в Брюсселе, где сегодня прошло очередное заседание Совета по сотрудничеству Армения-Евросоюз.

Помимо двусторонних отношений, главы внешнеполитических ведомств Евросоюза и Армении обсудили также ситуацию в регионе. Официальный Брюссель подтвердил свою готовность содействовать армяно-турецкому примирению, призвав стороны вовлечься в этот процесс без предусловий.

«Евросоюз хочет расширять и углублять сотрудничество с Арменией. Мы уже являемся торговым партнером Армении номер один, самым крупным международным донором, и мы готовы продолжить содействие осуществляемым в Армении реформам, в том числе в направлении развития экономики, улучшения бизнес-среды, судебной системы, сферы прав человека, борьбы с коррупцией. Эти вопросы очень актуальны для граждан Армении», - по завершении встречи заявила Могерини.

«Мы также обсудили нагорно-карабахскую проблему. По убеждению Евросоюза, статус-кво неустойчив, и необходимо скорейшее политическое урегулирование конфликта в соответствии с международными законами. Евросоюз продолжает поддерживать предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - также отметила глава европейской дипломатии.

Официальные Ереван и Брюссель два месяца назад парафировали новое соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое, по мнению сторон, откроет новую страницу в двусторонних отношениях.

По сообщению пресс-службы МИД Армении, сегодня в Брюсселе участники 17-го заседания Совета по сотрудничеству РА-ЕС выразили надежду, что соглашение станет возможно подписать в ходе брюссельского саммита «Восточного партнерства» ЕС.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян отметил, что Армения продолжает оставаться приверженной целям «Восточного партнерства» и вносить свой вклад в совместные усилия, реализуемые в этом многостороннем формате.

Было подчеркнуто активное сотрудничество Армении и Евросоюза в процессе реализации соглашения об облегчении визового режима и реадмиссии. В этом контексте Налбандян отметил, что Армения планирует начать диалог о либерализации визового режима, как это было намечено ранее на саммите в Риге.

Он также коснулся парламентских выборов в Армении 2 апреля, отметив, что за ними следило беспрецедентно большое число международных наблюдателей, заявивших, что выборы прошли очень организованно, основные свободы были соблюдены и результаты выборов отразили волеизъявление народа.

Глава МИД Армении выразил благодарность Евросоюзу за оказанную им финансовую и техническую поддержку с целью обеспечения прозрачности процесса выборов.

Эдвард Налбандян представил усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в направлении исключительно мирного урегулирования карабахской проблемы.

Он подчеркнул, что инициированная Азербайджаном в начале апреля 2016 года агрессия вылилась в самые широкомасштабные боевые действия с момента подписания трехсторонних соглашений о прекращении огня 1994-го и 1995 годов и что грубейшие нарушения Азербайджаном в ходе этой агрессии международного гуманитарного права и прав человека имели целью запугать население Нагорного Карабаха.

Отметив важность принципиальной позиции Евросоюза касательно отсутствия альтернативы мирному урегулированию карабахской проблемы, Налбандян указал на то, что Азербайджан продолжает отказываться от выполнения достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей, несмотря на то, что их важность подчеркивалась неоднократно, в том числе и в ходе состоявшейся 28 апреля трехсторонней встречи министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана.

Эдвард Налбандян подчеркнул, что Армения ожидает продолжения плодотворного сотрудничества с Евросоюзом.