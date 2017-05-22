Марукян: РПА своим голосованием обесценила выступление президента

Руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян советует коллегам-оппозиционерам из блока «Елк» («Выход»), вместо того чтобы требовать должности председателя Национального собрания или председателей комиссий, хорошо работать и на следующих выборах набрать больше голосов, чтобы получить возможность возглавить комиссии.

Отметим, что в ходе первых же заседаний Национального собрания Армении шестого созыва имеющая большинство в парламенте РПА отклонила почти все предложения оппозиции. Сначала было отклонено предложение о том, чтобы у оппозиции было равное число членов в счетной комиссии, затем – предложение об избрании оппозиционного председателя Национального собрания. Было отклонено также требование о сохранении в парламенте постоянной комиссии по защите прав человека.

Как отметил в своем выступлении депутат от блока «Елк» Арам Саргсян, имеющая большинство РПА таким образом показала, что оппозиции в парламенте делать нечего, они лишние и зря приходят в парламент.

«Должность президента в ваших руках, председателя Национального собрания - в ваших руках, премьер-министра – в ваших руках, прокуратура – в ваших руках. Чего вы опасаетесь? Что вам мешает, что сможет сделать блок «Елк», если комиссия по правам человека будет в его руках?…. Вы говорите, что это новый парламент, что в новом парламенте вы должны заложить новые традиции, ваш президент тоже это говорит: не всегда мы правы, мнение меньшинства тоже должно быть услышано. Взяв за пример формулу Д'Онта, выражаясь словами вашего премьер-министра, бахая, идете. И куда вы так дойдете?».

Между тем, Ваграм Багдасарян в беседе с Радио Азатутюн возразил, что задача блока «Елк» состоит не в сохранении комиссии по правам человека, а в решении узко политических вопросов и получении должности председателя комиссии. И потом, по словам Багдасаряна, 3 из 6 комиссий парламента возглавляют представители фракции блока «Царукян», которая также является оппозиционной.

«Если по этой формуле эти три предназначенные для оппозиции должности достались блоку «Царукян», здесь не Республиканская партия регулировала этот вопрос, а это был просто результат расчета», - заявил он.

По словам Багдасаряна, то, что блок «Елк» преследовал узко партийные интересы, «подтвердилось и в их последних выступлениях».

Касаясь вопроса комиссии по правам человека, Багдасарян сказал, что эта комиссия осталась. «Если проблема в названии - «Комиссия по государственно-правовым вопросам и вопросам защиты прав человека», то можем поменять слова местами - «Комиссия по вопросам защиты прав человека и по государственно-правовым вопросам». Не вижу никаких проблем в этой рокировке. Их проблема состояла не в том, что комиссия должна была быть распущена. Их проблема в целом была в том, чтобы иметь одно место председателя комиссии», - считает представитель РПА.

На вопрос, почему это место не было отдано блоку «Елк», Ваграм Багдасарян ответил: «Мы не думаем, кому и что давать. Оппозиции даны три комиссии».

На замечание о том, что когда РПА нужно раздать должности, то она увеличивает число комиссий, а когда не нужно, сокращает, глава фракции правящей партии ответил: «Если вы обратили внимание, в то время и наши оппозиционные коллеги постоянно утверждали, что нужно увеличить число комиссий… Они тоже убедились, что некоторые комиссии обрекаются на простой».

На вопрос, что изменилось бы, если бы вместо 9 в парламенте действовало 10 постоянных комиссий, Багдасарян возразил: «В таком случае, вы можете спросить, почему 10, а не 13 или 14… «Дашнакцутюн» тоже может поднять вопрос: давайте сделаем 14 , и тогда на 14-й комиссии дошла бы и их очередь… Мы в первую очередь изучаем эффективность: при каком числе комиссий мы будем иметь более эффективную работу».

Между тем, депутат фракции «Елк» Эдмон Марукян возражает на это, что РПА в ходе первых же заседаний новоизбранного парламента своим голосованием просто обесценила более чем часовое выступление своего руководителя Сержа Саргсяна в Национальном собрании, главной мыслью которого было то, что в результате конституционных изменений существенно повысились роль и влияние парламентской оппозиции. По словам Манукяна, пример весьма красноречив: хотя оппозиция могла получить должность председателя постоянной комиссии по защите прав человека, РПА сделала все, чтобы оппозиция лишилась этого рычага.

«Они полностью обесценили, показали, что они нетерпимая, однопартийная власть. Они готовы пойти на все, лишь бы у оппозиции не было никаких рычагов», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Марукян.

По его словам, оппозиция в результате конституционных изменений на самом деле не получила никаких преимуществ: в текстах написано одно, однако реальность совершенно иная. «Де-юре, мы имели право по формуле Д'Онта. А что произошло де-факто? Эта комиссия была распущена», - отметил Эдмон Марукян.