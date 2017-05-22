Оппозиция утверждает, что премьер-министр был назначен c нарушением Конституции

По утверждению депутата от оппозиционного блока «Елк» («Выход») Эдмона Марукяна, президент страны Серж Саргсян 18 мая переназначил Карена Карапетяна на должности премьер-министра в нарушение требований Конституции, поскольку перед принятием этого решения не провел консультаций со всеми фракциями Национального собрания, что, по утверждению депутата, является обязательным требованием.

Отметив, что с блоком «Елк» никаких обсуждений не было, Марукян напомнил: «Я в прошлом был независимым депутатом, я помню, что прежде перед назначением такие консультации с фракциями были, и сейчас они должны были быть, но их не было».

В день первого заседания Национального собрания шестого созыва правительство, в соответствии с требованием Конституции, ушло в отставку. В тот же день Серж Саргсян переназначил Карена Карапетяна на должность премьер-министра, хотя, по Конституции, мог сделать это в 10-дневный срок. 4-й пункт статьи 55 Конституции, на который ссылается депутат от блока «Елк» Эдмон Марукян, гласит, что если консультации с фракциями невозможны, то президент назначает премьер-министром лицо, удостоившееся одобрения большинства депутатов.

Марукян замечает, что говорящий о повышении роли оппозиции Серж Саргсян мог, пусть и формально, соблюсти требование о консультации с оппозицией, фракция «Елк» все равно повлиять на решение президента не могла.

По словам депутата от второй по величине силы в парламенте, оппозиционного блока «Царукян», вице-спикера НС Микаела Мелкумяна, по вопросу назначения премьер-министра Серж Саргсян и с их фракцией не провел консультаций.

Информации о консультациях с парламентскими фракциями нет и на официальном сайте президента Армении.

Коалиционный партнер правящей Республиканской партии Армении (РПА), партия «Дашнакцутюн», по словам секретаря фракции этой партии Агвана Варданяна, провела консультации с президентом. В телефонной беседе с Радио Азатутюн, однако, Варданян не уточнил, когда и в каком формате прошла эта консультация.

Руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян признал, что президент проконсультировался не со всеми фракциями, однако для этого, по его словам, были объективные причины. «Это было просто невозможно, потому что 18 мая фракции еще не были сформированы», - аргументировал он.

Эдмон Марукян на это возразил: «Как раз этот аргумент и доказывает, что если фракции не были сформированы, нужно было дождаться их формирования и только потом проводить обсуждение, а не наоборот».

Ожидается, что уже в ближайшие дни премьер-министр Карен Карапетян представит новому парламенту вопрос об изменении структуры правительства. Оппозиционный депутат Эдмон Марукян собирается поднять вопрос о назначении премьер-министра также и на этом заседании.