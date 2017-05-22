Замглавы МИД Армении ответил на заявление спикера парламента Азербайджана

На проходящем сегодня в Стамбуле юбилейном саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), посвященном 25-летию основания организации, президент Турции Реджеп Эрдоган высказал возражения по поводу выступления заместителя министра иностранных дел Армении Ашота Овакимяна.

По сообщению турецкого информационного агентства «Доган», на открытии саммита организации представитель каждой страны-члена выступил с речью. Представитель Армении Ашот Овакимян, по сообщению турецких СМИ, отвечая на заявление председателя меджлиса Азербайджана Октай Асадова о том, что «одна из стран-членов организации еще не отказалась от ядовитой идеологии», в своем выступлении подчеркнул, что ОЧЭС не место для того, чтобы выдвигать обвинения политического характера.

В ответ на это президент Турции Эрдоган отметил, что согласен с мыслью Овакимяна о том, что саммит не предназначен для обсуждения политических вопросов, а затем добавил: «Но здесь ни один представитель не озвучивал обвинений и оценок. Вы полностью посвятили свое выступление политическим оценкам».

В то же время, президент Турции в своем выступлении подчеркнул, что общая цель стран-членов ОЧЭС - обеспечить мир, стабильность и развитие в этом чувствительном регионе.

«Если меня сегодня спросят, какое самое большое достижение организации, то я без колебаний скажу, что эта организация смогла собрать за одним столом страны, которые расположены в одном из самых сложных регионов мира», - подчеркнул Эрдоган, отметив, что между странами региона могут быть некоторые политические и военные проблемы.

«Эффективность работы ОЧЭС зависит от того, насколько удается минимизировать влияние этих проблем. В дальнейшем организация должна быть преобразована в структуру, которая будет способствовать решению этих проблем. Для этого следует сделать упор на общих ценностях и оставаться в стороне от политических споров и разногласий», - добавил турецкий лидер.

Кстати, две страны черноморского региона - Россия и Турция - использовали стамбульский саммит для улаживания проблем, препятствующих развитию двусторонних отношений. По итогам встречи премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма вице-премьеры двух стран Аркадий Дворкович и Мехмед Шимшек подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле.

Организация черноморского экономического сотрудничества была основана в 1992 году, ее штаб-квартира расположена в Стамбуле. В организацию входят 12 государств Причерноморья и Южных Балкан, в том числе Армения.