Переизбрание Рухани на пост президента Ирана выгодно Армении – ирановед

Переизбрание Хасана Рухани, известного своими реформами, на пост президента Ирана, выгодно Армении, поскольку в этом случае реализация достигнутых с Арменией соглашений не станет затягиваться, уверен ирановед Вардан Восканян.

«В плане времени у нас не будет потерь, то есть, президент продолжит свою деятельность. Это та же команда, которая договорилась развивать с Арменией определенные отношения и действовать в этом контексте», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Восканян.

В пятницу в соседнем Иране состоялись президентские выборы, по итогам которых Хосан Рухани был переизбран на пост президента, набрав в первом же туре 57% или 23,5 миллиона голосов. Главным соперником действующего президента Ирана на выборах считался последователь жесткой линии, консерватор Эрдахим Раиси, который получил около 38% голосов.

«Внутри Ирана идут некоторые процессы, но ожидать политических потрясений, поствыборных процессов неуместно», - сказал ираовед.

«Население в основном довольно, политическое акторы, даже представители команды противника господина Рухани, признали результаты выборов. Верховный духовный лидер Ирана благословил эти результаты», - добавил Восканян, заключив, что, по сути, выборы уже завершены.

Работающие в Ереване иранцы в пятницу в посольстве Ирана в Армении также приняли участие в голосовании. Многие иранцы, с которыми побеседовал корреспондент Радио Азатутюн, сказали, что проголосовали за продолжение реформ.

Рухани останется на посту президента еще на 4 года.