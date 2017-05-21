Центризбирком отклонил заявление «Еркир цирани»

Центральная избирательная комиссия Армении на состоявшемся в воскресенье внеочередном заседании подвела итоги выборов в Совет старейшин Еревана, которые состоялись 14 мая.

По решению ЦИК, мандаты в Совете старейшин армянской столицы распределяются следующим образом: Республиканская партия Армении – 46 мандатов, блок партий «Елк» («Выход») - 14 мандатов, партия «Еркир цирани» - 5 мандатов.

Между тем, глава ЦИК Тигран Мукучян заявил, что заявление партии «Еркир цирани» о признании результатов выборов недействительными не подкреплено доказательствами. Центризбирком отклонил заявление оппозиционной партии.

Лидер партии «Еркир цирани» Заруи Постанджян обвинила Мукучяна в том, что он действует под давлением. Она заявила, что ее партия подаст в суд и продолжит борьбу.