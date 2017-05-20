Обзор прессы за 20 мая

Газета «Айкакан жаманак» комментирует последнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором посредники констатируют, что рост напряжения на линии соприкосновения в Карабахе в последние дни начался вследствие нарушения Азербайджаном режима прекращения огня: «Что произошло? Как в таком случае говорят, не поднялась ли у Минской группы температура? Это небывалая реакция. Даже во время апрельской войны сопредседатели Минской группы ОБСЕ и отдельные страны, сопредседательствующие в группе, не заявили о том, что Азербайджан по всему периметру линии соприкосновения предпринял наступление. И это при том, что, по крайней мере, по спутниковым данным они не могли не владеть подобной информацией. Не было адресных заявлений и после сбитого армянского вертолета, и после десятков диверсий, после издевательств над трупами убитых мирных жителей в Талише, после того, как армянскому солдату отрезали голову, а того, кто это сделал, президент Азербайджана наградил медалью. Что же изменилось? Дело в том, что если бы Минская группа не сделала такого адресного заявления, получив от одной из сторон подобные данные, то поставила бы под удар свой мандат и дальнейшую деятельность».

Оценивая заявление МГ ОБСЕ как один из серьезнейших успехов последних лет и даже десятилетий в урегулировании карабахского конфликта, газета «168 жам» пишет: «Наконец-таки Минская группа назвала вещи своими именами… Не являются преувеличением оценки о том, что это стало пощечиной со стороны международного сообщества Азербайджану, который делает и будет делать все для того, чтобы провалить достигнутые после апрельской войны в Вене и Санкт-Петербурге договоренности… Трудно сказать, насколько это является результатом армянской дипломатии, а насколько это является выражением текущих мировых геополитических развитий. Важно, однако, сохранить этот результат и взять инициативу. И это должно стать задачей номер один для армянской дипломатии».

Касаясь процесса формирования комиссий в новоизбранном парламенте, газета «Жоговурд», в частности, пишет: «Армения за последнее десятилетие настолько стала зависимой от Кремля, что даже существование в Национальном собрании комиссии по евроинтеграции можно считать серьезным шагом. Другое дело, было ли это сделано после того, как было получено разрешение с Севера, или же в результате политической храбрости, за что в ближайшее время армянские власти могут получить «братские» пощечины. Учитывая номинальное наличие этой комиссии и ее фактическое бездействие в прошлом можно сказать, что это может быть маленьким бонусом для армянских властей для того, чтобы завоевать симпатии чиновников ЕС, обещающих кредиты в десятки миллионов. В конце концов, в том же Кремле понимают, что если они не дают денег своему форпосту, то, по крайней мере, они не должны закрывать для него возможность получения денег из другого канала. Иначе могут быть неконтролируемые развития».

Оценивая речь президента Сержа Саргсяна во время первого заседания нового парламента, газета «Айоц ашхар» пишет: «Речь президента на первом заседании Национального собрания шестого созыва была программной с точки зрения ожиданий на ближайшие годы в сфере экономики, социального развития и других областях. Речью закреплены основные задачи, которые должны стать основой для программ будущих правительств. Судя по выступлению президента, как в экономической, так и в социальной сферах выдвигаются жесткие и высокие требования, выполнение которых должно создать условия для формирования в Армении экономической и социальной среды нового качества».