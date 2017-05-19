Выборы руководящего состава парламента прошли без сюрпризов

Руководящий состав Национального собрания Армении 6-го созыва уже известен. В полдень три новоизбранных вице-спикера парламента заняли свои места в президиуме.

По итогам закрытого тайного голосования наибольшее число голосов получил пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов - 84 голоса. Другой кандидат правящей партии на должность еще одного вице-спикера, Арпине Ованнисян, получила 74 голоса. Третья должность вице-спикера, согласно новой Конституции, была предоставлена оппозиции. За выдвинутого на эту должность от блока «Царукян» Микаела Мелкумяна было отдано 65 голосов.

В вопросе сокращения постоянных парламентских комиссий РПА не уступила оппозиции. В парламенте 6-го созыва отдельная комиссия по защите прав человека действовать не будет.

Вместо 12 в парламенте будут теперь действовать 9 постоянных комиссий, а вопросы защиты прав человека будут обсуждаться в постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам и вопросам защиты прав человека.

Эдмон Марукян представил предложение фракции блока «Елк» - сохранить постоянную комиссию по защите прав человека и иметь 10 постоянных комиссий парламента. Эту идею поддержала и фракция блока «Царукян».

Марукян отметил: «Вашим предложением мы перегружаем одну комиссию, которая будет ужасно загружена только по той причине, что у нас не будет комиссии по защите прав человека».

Артак Зейналян, много лет занимающийся правозащитной деятельностью, предупредил: «В случае сокращения этой комиссии это будет очень плохой мессидж».

РПА свое предложение обосновала, во-первых, сокращением числа депутатов (вместо 131 депутата в парламенте предыдущего созыва, в новом парламенте 105 депутатов), а также неравным распределением рабочей нагрузки в комиссиях. Представляющий этот вопрос Грайр Товмасян также не стал скрывать, что сокращение комиссий подразумевает экономию бюджета: «Это очень грубые подсчеты: деятельность каждой комиссии в течение пяти лет влечет за собой примерно 70-80 миллионов дополнительных расходов для нашего бюджета».

Эдмон Марукян увидел в отклонении инициативы блока «Елк» тенденцию. Он заявил, что рассчитал по формуле Д’Онта, что 6 из 9 комиссий будут возглавлять представители РПА, 3 комиссии -представители блока «Царукян», а в случае наличия 10-й комиссии блок «Елк» также получил бы право выдвинуть своего кандидата на должность председателя комиссии.

«Вы сокращаете 10-ю комиссию, чтобы блок «Елк» в парламенте 6-го созыва не имел штата председателя постоянной комиссии. Это главная цель предлагаемого проекта», - заявил он.

Бывший генеральный прокурор Геворк Костанян ответил на заявление Марукяна: «Представление этого проекта фракцией РПА не является политическим и не преследует партийных интересов. Тем более, оно абсолютно не может преследовать цель лишить оппозиционную фракцию должности председателя комиссии».

По мнению Никола Пашиняна, комиссию по защите прав человека должен возглавлять представитель оппозиции: «Предположим, есть комиссия по защите прав человека, и председателем, этой комиссии является, скажем, представитель фракции РПА Геворк Костанян или Грайр Товмасян. Какая разница, существует эта комиссия или нет? Один из них был генпрокурором, другой - министром юстиции, если бы кто-то из них был омбудсменом, тогда защищали бы… Они являются представителями команды, попирающей права человека».

Арам Саргсян ( «Елк») с трибуны заявил: «Должность президента в ваших руках, председателя Национального собрания - в ваших руках, премьер-министра – в ваших руках, прокуратура – в ваших руках. Чего вы опасаетесь? Что вам мешает, что сможет сделать блок «Елк», если комиссия по правам человека будет в его руках?».

Ваграм Багдасарян (РПА) из выступлений оппозиционеров сделал вывод, что они преследуют узкие личные интересы: «То есть, вам нужен служебный автомобиль, должность председателя комиссии или вы отстаиваете какой-то принцип? Но я из части ваших выступлений понял, что здесь решается вопрос должности. Радикальная оппозиция внутри власти решает вопрос должности».

РПА сохранила постоянную комиссию по вопросам евроинтеграции, о возможном сокращении которой также писала пресса. Грайр Товмасян не стал скрывать, что это делается по политическим причинам: «Планируется в ближайшем будущем подписание соглашения с Евросоюзом о глубоком сотрудничестве в политической сфере. В основе нашей Конституции и всего нашего законодательства, вытекающего из Конституции, лежат именно европейская правовая система и ее ценности».