Страсти вокруг мандатов в блоке «Царукян» не стихают

Страсти вокруг скандального процесса отзыва и вновь сложения депутатских мандатов в блоке «Царукян» никак не стихают. Три депутата от блока – Хачик Манукян, Арутюн Карагезян и Артем Царукян сегодня вновь подали заявления о сложении мандатов. Об этом сегодня на заседании Национального собрания сообщил спикер парламента Ара Баблоян.

Он напомнил, что согласно закону о регламенте НС РА, если в течение недели письменным заявлением депутаты не отзовут свои заявления, то будет составлен протокол и их полномочия будут прекращены.

Еще 2 мая 12 избранных от блока «Царукян» депутатов, в том числе и трое вышеупомянутых, подали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) заявления о самоотводе, однако уже на следующий день они вновь обратились в ЦИК и забрали подписанные ими же заявления, потребовав назад свои мандаты. 8 из них были в итоге зарегистрированы депутатами. Сегодня трое из них уже во второй раз отказались от депутатских мандатов.

В ответ на вопрос - почему, секретарь фракции блока «Царукян» Ваге Энфиаджян отметил, что это нужно уточнить у них.

А пресс-секретарь Гагика Царукяна, депутат от блока «Царукян» Ивета Тоноян в беседе с Радио Азатутюн сказала, что о причинах отказа от мандатов двоих из указанных депутатов - Хачика Манукяна и Арутюна Каарагезяна, ничего сказать не может, поскольку последние не принимали участия в заседании фракции, состоявшемся два дня назад под руководством Гагика Царукяна. Сегодня они просто получили от них заявления о сложении мандатов и представили их спикеру парламента.

Что касается Артема Царукяна, то он, по словам Тоноян, в ходе заседания фракции заранее сообщил, что сложит мандат, если Гагик Царукян примет подобное решение.

Мы попытались также уточнить у Тоноян, соответствует ли действиительности циркулирующая в прессе информация о том, что Хачик Манукян по причине разногласий с Гагиком Царукяном покинул Армению. «У меня нет никаких сведений о его географическом местоположении, я не владею этой информацией», - сказала Ивета Тоноян.

Примечательно, что помимо вышеупомянутых троих депутатов, отказавшихся сегодня от мандатов, еще три депутата от блока «Царукян» два дня назад написали заявления о самоотводе.

Добавим, что в блоке «Царукян» пока не решили, кто заменит сложивших сегодня мандаты троих депутатов.