Генрих Мхитарян получил приз за лучший гол сезона в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Армении Генрих Мхитарян получил приз за лучший гол сезона в составе «МЮ».



«Большая честь получить эту награду», - написал футболист на своей странице в соцсети Facebook.

Мяч, забитый 28-летним армянским хавбеком «ударом скорпиона» в матче 18-го тура английской Премьер-Лиги с «Сандерлендом» (3:1), получил 57% голосов участников опроса на официальном сайте манкунианцев, обойдя рекордный 250-й гол Уэйна Руни за «Манчестер Юнайтед» в ворота «Сток Сити» (13%) и гол Поля Погба в ворота «Суонси Сити» (9%).



Во время церемонии вручения клубных наград сезона на стадионе Манчестера «Олд Траффорд», получив награду, армянский футболист сказал: «Честно говоря, я был впечатлен не меньше трибун. Я не мог и предположить, что смогу забить такой гол, я действительно не знаю, как так получилось».

Отдавая должное автору голевой передачи Златану Ибрагимовичу, Мхитарян, шутя, добавил: «Я не мог упустить эту отличную возможность забить, так как получил прекрасный пас от самого бога».