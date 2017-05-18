На первом заседании парламента нового созыва блок «Елк» бойкотировал послание Сержа Саргсяна

Сегодня состоялось первое заседание Национального собрания Армении 6-го созыва, на котором присутствовали президент Армении Серж Саргсян и Католикос всех армян Гарегин Второй.

Согласно закону о регламенте НС, первое заседание новоизбранного парламента провел самый старший по возрасту депутат – избранный по списку правящей Республиканской партии Армении представитель курдской общины Князь Хасанов.

«Позвольте мне, как самому старшему по возрасту депутату. Объявить первую сессию Национального собрания 6-го созыва открытой», - провозгласил начало работу парламента Хасанов, после чего прозвучал государственный гимн Армении.

Затем со словами благословения к депутатам обратился Католикос всех армян Гарегин Второй, поздравив 105 новоизбранных парламентариев.

После выступления Сержа Саргсяна, продлившегося более часа, депутаты вместе приняли присягу – во имя развития отечества добросовестно выполнять свои обязательства перед народом.

После церемонии принесения присяги Князь Хасанов представил четыре прошедшие в парламент политические силы: Республиканскую партию Армении (РПА), блок «Царукян», партию «Дашнакцутюн» и блок «Елк», заявив, что формируются четыре одноименные фракции. Согласно закону о регламенте НС, РПА и «Дашнакцутюн», подписавшие действующий до 2022 года коалиционный меморандум, считаются правящими, а блокм «Елк» и «Царукян» - оппозиционными.

Затем ведущий заседание под аплодисменты зачитал имена всех 105 депутатов. Кстати, на заседании присутствовали не все. К примеру, из блока «Царукян» отсутствовали Ишхан Закарян и сложивший мандат, а затем вновь его взявший Хачик Манукян, а из РПА – Карен Карапетян - брат собственника компании «Ташир груп», проживающего в России миллиардера Самвела Карапетяна.

Первое же голосование новоизбранного парламента сопровождалось разгоревшимся спором между РПА и блоком «Елк». В частности, «Елк» выступил против того, чтобы в счетной комиссии у РПА было пять членов, а у него – один. Ведущий заседание Князь Хасанов не мог сориентироваться, чей проект первым поставить на голосование, кому дать право голоса – оппозиционерам или республиканцам. Эдуард Шармазанов с места пытался направить ведущего заседание. «Сейчас вы первым ставите на голосование то предложение, которое зачитали, после этого – предложение господина Пашиняна», - посоветовал Шармазанов.

Отметим, что фракция «Елк» сегодня бойкотировала вступительную часть заседания. Девять депутатов фракции вошли в зал заседаний парламента только после ухода президента Сержа Саргсяна и Католикоса. Как в беседе с Радио Азатутюн пояснил депутат фракции «Елк» Арам Саргсян, они бойкотировали Сержа Саргсяна.

«Это наше отношение к действующей власти, которая по Конституции является гарантом справедливых выборов, а блок «Елк» в своих заявлениях отметил, что ни силовые структуры, в частности полиция, своим образом действий не сделали ничего в связи с проблемами тотальной раздачи денег, избирательной взяткой, ни президент, как гарант свободных и честных выборов, не выполнил свои обязанности. Следовательно, мы показали наше отношение к действующей власти. Это было адресовано Сержу Саргсяну», - сказал Арам Саргсян.

Оценивая выступление Сержа Саргсяна, он сказал: «Монотонное выступление, шаблонно написанный текст во всех смыслах. Не думаю, что кто-то его запомнит. То есть, должен сказать, что ни один пункт этого выступления не будет выполнен, я расценил бы его как блестящий пример формальной демократии».