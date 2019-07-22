Рада и люди. Выборы в Украине

Ход голосования и реакции политиков

1 Голосование в Киеве (AP Photo/Evgeniy Maloletka) 2 На выборах Верховной рады голосует президент Украины Владимир Зеленский (EPA-EFE/STEPAN FRANKO) 3 Голосование украинских военнослужащих (REUTERS/Gleb Garanich) 4 Пациентка больницы в Ивано-Франковске Загрузить еще