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Рада и люди. Выборы в Украине
Июль 22, 2019
Ход голосования и реакции политиков
1
Голосование в Киеве (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
2
На выборах Верховной рады голосует президент Украины Владимир Зеленский (EPA-EFE/STEPAN FRANKO)
3
Голосование украинских военнослужащих (REUTERS/Gleb Garanich)
4
Пациентка больницы в Ивано-Франковске
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Рада и люди. Выборы в Украине
Категории
Видео
Главное: победители и проигравшие выборов в Украине
Детали: 50 лет высадке на Луне
Итоги: осторожно, дума закрывается
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