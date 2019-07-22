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Рада и люди. Выборы в Украине

Ход голосования и реакции политиков
Голосование в Киеве (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
1 Голосование в Киеве (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
На выборах Верховной рады голосует президент Украины Владимир Зеленский (EPA-EFE/STEPAN FRANKO)
2 На выборах Верховной рады голосует президент Украины Владимир Зеленский (EPA-EFE/STEPAN FRANKO)
Голосование украинских военнослужащих (REUTERS/Gleb Garanich)
3 Голосование украинских военнослужащих (REUTERS/Gleb Garanich)
Пациентка больницы в Ивано-Франковске&nbsp;
4 Пациентка больницы в Ивано-Франковске 

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