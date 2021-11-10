Нашествие мигрантов на польско-белорусской границе

8 ноября более тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока пришли со стороны Беларуси к КПП "Брузги-Кузница" на границе с Польшей в сопровождении людей в форме с оружием в руках. Они попытались прорвать границу, а когда это не удалось – разбили лагерь на пограничной полосе и начали ждать новых попыток прорыва.



Польша в ответ стянула на границу войска. Власти Беларуси настаивают на том, что мигранты сами пришли на границу и требуют, чтобы страны ЕС пропустили их и приняли у себя. Власти ЕС заявляют, что к переброске мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь и затем на границу причастны государственные структуры Беларуси и родственники Лукашенко ,и называют происходящее "гибридной войной", которую Лукашенко ведет с ЕС из-за наложенных на него санкций.

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