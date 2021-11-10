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Нашествие мигрантов на польско-белорусской границе

8 ноября более тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока пришли со стороны Беларуси к КПП "Брузги-Кузница" на границе с Польшей в сопровождении людей в форме с оружием в руках. Они попытались прорвать границу, а когда это не удалось – разбили лагерь на пограничной полосе и начали ждать новых попыток прорыва.

Польша в ответ стянула на границу войска. Власти Беларуси настаивают на том, что мигранты сами пришли на границу и требуют, чтобы страны ЕС пропустили их и приняли у себя. Власти ЕС заявляют, что к переброске мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь и затем на границу причастны государственные структуры Беларуси и родственники Лукашенко ,и называют происходящее "гибридной войной", которую Лукашенко ведет с ЕС из-за наложенных на него санкций.
О колонне мигрантов очевидцы сообщили утром 8 ноября: более тысячи человек шли по шоссе, которое вело к КПП на границе с Польшей
1 О колонне мигрантов очевидцы сообщили утром 8 ноября: более тысячи человек шли по шоссе, которое вело к КПП на границе с Польшей
В основном среди мигрантов были мужчины, но белорусские госСМИ подчеркивали в своих репортажах, что в толпе есть беременные женщины и дети
2 В основном среди мигрантов были мужчины, но белорусские госСМИ подчеркивали в своих репортажах, что в толпе есть беременные женщины и дети
Всего, по подсчетам польских пограничников, к границе были переброшены более тысячи человек. За несколько дней до этого белорусы в Минске сообщали, что видели в городе группы мигрантов, которые покупали теплые вещи, готовясь к походу
3 Всего, по подсчетам польских пограничников, к границе были переброшены более тысячи человек. За несколько дней до этого белорусы в Минске сообщали, что видели в городе группы мигрантов, которые покупали теплые вещи, готовясь к походу
Несколько детей и подростков стали героями пропагандистских сюжетов, которые вышли на госканалах Беларуси: они плакали и рассказывали, как мечтают попасть в ЕС и жить там
4 Несколько детей и подростков стали героями пропагандистских сюжетов, которые вышли на госканалах Беларуси: они плакали и рассказывали, как мечтают попасть в ЕС и жить там

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