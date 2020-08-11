Минск после выборов: народ и силовики

В Минске и других городах Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации итогов президентских выборов.



В Минске основными очагами массовых выступлений были площадь у супермаркета "Рига" и район между станциями метро "Спортивная" и "Пушкинская". По всему городу шли задержания протестующих. Против демонстрантов ОМОН применял дубинки, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. Официально подтверждена гибель одного человека.

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