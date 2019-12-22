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Голые Деды Морозы и Снегурочки в Новосибирске

Около двух десятков полуобнаженных мужчин и женщин в новогодних костюмах пробежали по улицам Новосибирска, а затем нырнули в ледяную прорубь. Прохожие приветствовали экстремалов, но на приглашение присоединиться все отвечали отказом.
Между тем, участники необычной акции уверяют, что никакой специальной подготовки для бега по снегу и &quot;моржевания&quot; не требуется, а занятие таким холодовым спринтом дарит ощущения счастья. Акцию с властями согласовывать не стали. Чиновники игнорируют многочисленных сторонников плавания в холодной воде и одна из целей акции &ndash; привлечь внимание рядовых новосибирцев к необычному увлечению.
1 Между тем, участники необычной акции уверяют, что никакой специальной подготовки для бега по снегу и "моржевания" не требуется, а занятие таким холодовым спринтом дарит ощущения счастья. Акцию с властями согласовывать не стали. Чиновники игнорируют многочисленных сторонников плавания в холодной воде и одна из целей акции – привлечь внимание рядовых новосибирцев к необычному увлечению.
Организаторы забега говорят, что хотят поднять настроение горожанам и заодно привлечь внимание к здоровому образу жизни. &quot;Любой может присоединиться, без всякой подготовки, все, что надо мы расскажем и покажем. Я, когда первый раз пробежал так и искупался, у меня весь день был наполнен энергией и мурашки по спине бегали&quot;, &ndash; говорит Мурат Касанов, организатор новогоднего пробега Дедов Морозов-моржей.
2 Организаторы забега говорят, что хотят поднять настроение горожанам и заодно привлечь внимание к здоровому образу жизни. "Любой может присоединиться, без всякой подготовки, все, что надо мы расскажем и покажем. Я, когда первый раз пробежал так и искупался, у меня весь день был наполнен энергией и мурашки по спине бегали", – говорит Мурат Касанов, организатор новогоднего пробега Дедов Морозов-моржей.
В большинстве своем прохожие реагируют на необычное зрелище позитивно: машут руками, снимают на камеры мобильных телефонов, водители сигналят и снижают скорость, чтобы рассмотреть экстремалов внимательнее.
3 В большинстве своем прохожие реагируют на необычное зрелище позитивно: машут руками, снимают на камеры мобильных телефонов, водители сигналят и снижают скорость, чтобы рассмотреть экстремалов внимательнее.
По пути участники забега раздают прохожим конфеты и приглашают присоединиться. Горожане сладости берут охотно, но снимать пуховики и шубы не спешат.
4 По пути участники забега раздают прохожим конфеты и приглашают присоединиться. Горожане сладости берут охотно, но снимать пуховики и шубы не спешат.

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