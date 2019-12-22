Голые Деды Морозы и Снегурочки в Новосибирске

2 Организаторы забега говорят, что хотят поднять настроение горожанам и заодно привлечь внимание к здоровому образу жизни. "Любой может присоединиться, без всякой подготовки, все, что надо мы расскажем и покажем. Я, когда первый раз пробежал так и искупался, у меня весь день был наполнен энергией и мурашки по спине бегали", – говорит Мурат Касанов, организатор новогоднего пробега Дедов Морозов-моржей.