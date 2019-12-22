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Голые Деды Морозы и Снегурочки в Новосибирске
Декабрь 22, 2019
Около двух десятков полуобнаженных мужчин и женщин в новогодних костюмах пробежали по улицам Новосибирска, а затем нырнули в ледяную прорубь. Прохожие приветствовали экстремалов, но на приглашение присоединиться все отвечали отказом.
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Между тем, участники необычной акции уверяют, что никакой специальной подготовки для бега по снегу и "моржевания" не требуется, а занятие таким холодовым спринтом дарит ощущения счастья. Акцию с властями согласовывать не стали. Чиновники игнорируют многочисленных сторонников плавания в холодной воде и одна из целей акции – привлечь внимание рядовых новосибирцев к необычному увлечению.
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Организаторы забега говорят, что хотят поднять настроение горожанам и заодно привлечь внимание к здоровому образу жизни. "Любой может присоединиться, без всякой подготовки, все, что надо мы расскажем и покажем. Я, когда первый раз пробежал так и искупался, у меня весь день был наполнен энергией и мурашки по спине бегали", – говорит Мурат Касанов, организатор новогоднего пробега Дедов Морозов-моржей.
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В большинстве своем прохожие реагируют на необычное зрелище позитивно: машут руками, снимают на камеры мобильных телефонов, водители сигналят и снижают скорость, чтобы рассмотреть экстремалов внимательнее.
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По пути участники забега раздают прохожим конфеты и приглашают присоединиться. Горожане сладости берут охотно, но снимать пуховики и шубы не спешат.
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Голые Деды Морозы и Снегурочки в Новосибирске
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