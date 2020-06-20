Годовщина «гавриловской ночи» (фотогалерея)

В центре Тбилиси, у здания парламента Грузии прошла акция, приуроченная к годовщине событий 20-21 июня 2019 года. Главный посыл протестующих: «20 июня не забыто».

Год назад в Тбилиси для участия в 26-й генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) приехал депутат Госдумы России, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов. Он открыл заседание МАП в парламенте Грузии, сидя в кресле спикера. Возмущенные этим депутаты от оппозиции сорвали ассамблею, а также обвинили власти в коллаборационизме.

Вечерняя акция протеста у здания парламента переросла в столкновения с полицией. Против демонстрантов на проспекте Руставели применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. При разгоне пострадали 240 человек, в том числе 38 журналистов.

Протесты, последовавшие за событиями «гавриловской ночи», продолжались в Тбилиси еще около трех месяцев.