В Армении сегодня отмечается День Победы и Мира, в Карабахе - майский Тройной праздник

Армения сегодня отмечает День Победы и Мира, Нагорный Карабах - майский Тройной праздник.

Поздравительные послания по случаю праздника направили премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Армении Армен Саркися, лидер Карабаха Бако Саакян, Католикос всех армян Гарегин Второй.

Согласно пресс-службе аппарата президента Армении, в послании президента Армена Саркисяна говорится:

«Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Праздником Победы и Мира и Днём освобождения Шуши!

Поздравляю всех ветеранов Великой Отечественной и Арцахской войн, воинов-освободителей, солдат и офицеров, весь наш народ, всех граждан Армении и Арцаха, которые в нужный момент вместе становятся защитниками Родины.

Поздравляю наших сестер и братьев из Диаспоры, тех, кто активно участвовал в борьбе с фашизмом, затем - в обороне Арцаха.

Мир и победа, как ценности, - являются важной гарантией жизни и развития для народов и государств.

Одержанная почти 75 лет назад во Второй мировой войне усилиями также 600 тысяч наших соотечественников победа против фашизма принесла миру мир. А 27 лет назад историческим освобождением Шуши мы смогли победоносно переломить ход Арцахской войны.

Тысячи наших соотечественников погибли на пути достижения побед и утверждения мира.

Преклоняемся перед их негасимой памятью.

Уважаемые соотечественники!

Мы не должны удовлетворяться лишь констатацией достижений прошлого. Мы должны побеждать также в настоящем и во всех сферах, сегодня создавать прочные основы завтрашних успехов. Чтобы противостоять сегодняшним вызовам, мы должны одерживать победы мысли - предлагать идеи и воплощать их в жизнь в армии и в гражданской жизни, на границе и в тылу, в труде и в экономике, в культуре и в науке.

В Арцахской войне и во время овеянного славой освобождения Шуши победила наша единая сила Армении, Арцаха и Диаспоры, сила армян. Мы должны приложить все усилия, чтобы наше единство всегда было нерушимым, чтобы наши победы были непрерывными, чтобы нерушимым был мир в Армении и Арцахе.

Вновь поздравляю с майскими праздниками, желаю всем нам новых побед, а нашей стране и народу – мира и развития».

С целью участия в мероприятиях по случаю Тройного праздника сегодня в Карабах отправляется премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой.