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Впервые за 1200 лет: в Японии рекордно рано зацвела сакура

В Японии цветение сакуры имеет особое культурно-философское значение, а процесс любования цветом считается целым ритуалом и называется ханами. Обычно пик цветения сакуры в стране приходится на середину апреля. Тогда японские парки буквально утопают в море цветов всех оттенков розового.

Профессор Ясуюки Аоно отследил данные цветения сакуры до 812 года, за все это время появление цветов в марте было очень редким явлением. В этом году, по сообщению Национального метеорологического управления Японии, первое цветение началось 11 марта в префектуре Хиросима.​
По словам исследователей, в последние десятилетия пик сезона цветения сакур наступает все раньше, вероятно из-за глобального изменения климата
1 По словам исследователей, в последние десятилетия пик сезона цветения сакур наступает все раньше, вероятно из-за глобального изменения климата
Пандемия коронавируса заставляет людей любоваться цветением сакур в масках. Парк в Токио
2 Пандемия коронавируса заставляет людей любоваться цветением сакур в масках. Парк в Токио
Девушка в традиционном японском наряде делает селфи на фоне цветущих деревьев, Токио
3 Девушка в традиционном японском наряде делает селфи на фоне цветущих деревьев, Токио
Последний раз рекорд раннего цветения сакуры фиксировали в Японии в 1409 году
4 Последний раз рекорд раннего цветения сакуры фиксировали в Японии в 1409 году

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