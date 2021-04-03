Впервые за 1200 лет: в Японии рекордно рано зацвела сакура

В Японии цветение сакуры имеет особое культурно-философское значение, а процесс любования цветом считается целым ритуалом и называется ханами. Обычно пик цветения сакуры в стране приходится на середину апреля. Тогда японские парки буквально утопают в море цветов всех оттенков розового.Профессор Ясуюки Аоно отследил данные цветения сакуры до 812 года, за все это время появление цветов в марте было очень редким явлением. В этом году, по сообщению Национального метеорологического управления Японии, первое цветение началось 11 марта в префектуре Хиросима.​