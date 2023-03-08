Боррель: Грузинский законопроект об «иноагентах» не отвечает нормам ЕС

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», принятый парламентом Грузии в первом чтении, несовместим с ценностями и стандартами ЕС, что противоречит заявленной Тбилиси цели по вступлению в Европейский Союз. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, пишет DW.

«Законопроект в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающий эффект на гражданское общество и средства массовой информации с отрицательными последствиями для многих грузин, получающих выгоду от их работы», – указал Боррель, отметив, что окончательное принятие документа «может иметь серьезные последствия» для отношений Грузии и ЕС.

Глава европейской дипломатии призвал Тбилиси поддержать приверженность демократии, верховенству закона и правам человека, а также напомнил о праве людей на мирный протест.

Ранее в Тбилиси прошла масштабная акция протеста на фоне принятия законопроекта об «иноагентах» в первом чтении. Для разгона участников митинга у парламента грузинский спецназ применил слезоточивый газ и водометы.

Министерство внутренних дел Грузии заявило, что акция протеста приняла насильственный характер, а ее участники применяли против полицейских «различные предметы, в том числе легковоспламеняющиеся». По данным ведомства, в ходе акции пострадали как ее участники, так и сотрудники правоохранительных органов.

В ведомстве пока не сообщили число задержанных на акции. Подтвердилась информация о задержании лидера партии «Гирчи – больше свободы» Зураба Джапаридзе. Некоторые соратники политика говорят, что он был избит.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих. Она пообещала наложить на документ вето. «Те, кто поддерживает этот законопроект» и голосует за него, «нарушают конституцию», заявила она из Нью-Йорка.

«Эхо Кавказа»