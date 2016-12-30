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Карабахский вопрос

АНК расценивает заявление Бордюжи как «пощечину» Азербайджану

Левон Зурабян, 30 декабря 2016 г.

Левон Зурабян, 30 декабря 2016 г.

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По мнению оппозиционного «Армянского национального конгресса» (АНК), использовав в своем заявлении словосочетание «Нагорно-Карабахская Республика», генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа нанес дипломатическую «пощечину» Азербайджана.

Николай Бордюжа в своем вчерашнем заявлении назвал «провокационной» предпринятую вчера утром азербайджанскими вооруженными силами попытку диверсионного проникновения близ села Чинари Тавушской области Армении, при этом так и на упомянув Азербайджан.

Между тем, руководитель парламентской фракции АНК Левон Зурабян сегодня в беседе с Радио Азатутюн не согласился с утверждениями о том, что заявление Бордюжи было безадресным. Наоборот, по его словам, впервые ответственность за произошедшее была возложена конкретно на Азербайджан.

«Конечно, немного косвенно, но в тексте явно говорится, что речь идет о провокационных действиях, совершенных на территории государства-члена ОДКБ. Естественно, Армения сама на своей территории не может совершать провокационные действия. Ясно, что речь идет об Азербайджане. Хотя он и не называется, но, наверное, впервые конкретная вина и ответственность возлагается на Азербайджан.

Во-вторых, я думаю, что, тем не менее, здесь мы должны учитывать также то обстоятельство, что этим заявлением нанесена также дипломатическая пощечина Азербайджану, потому что апрельская война описана как действия в Нагорно-Карабахской Республике. Словосочетание «Нагорно-Карабахская Республика» до сих пор не использовалось ни в одном международном документе, и понятно, что использование подобной формулировки является пощечиной. Возможно, его авторы преследовали цель таким образом отрезвить Азербайджан», - сказал Левон Зурабян.

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