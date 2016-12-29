Серж Саргсян: «Мы преследуем одну цель: определение окончательного статуса Карабаха народом Карабаха»

«До сих пор никто публично не смог точно представить тот вариант [решения карабахского вопроса], подробности которого мы длительное время обсуждаем», - сегодня заявил президент Армении Серж Саргсян, выступая на приеме, организованном в МИД Армении по случаю новогодних и рождественских праздников.

«Принятое в конце года в Гамбурге заявление министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ ясно продемонстрировало, насколько далеки от реальности разглагольствования азербайджанской стороны относительно нагорно-карабахской проблемы. Это заявление одновременно ясно показывает, насколько созвучны подходы международного сообщества нашим подходам», - отметил Серж Саргсян в своей поздравительной речи в адрес дипломатов, касаясь важных достижений, проблем и вызовов во внешней политике Армении в уходящем году и выразив уверенность, что это стало реальностью в результате последовательных усилий армянской дипломатии.

«Здесь уместно отметить, что эксперты, политические деятели или считающие себя таковыми периодически пускают в оборот так называемые варианты урегулирования нагорно-карабахского конфликта, но в действительности это не варианты, а версии», - продолжил Саргсян.

Примечательно, что именно сегодня ранее первый президент Армении Левон Тер-Петрсоян заявил, что на съезде оппозиционного Армянского национального конгресса он представил не свою точку зрения или концепцию решения карабахской проблемы, а говорил о конкретной программе урегулирования, которая сейчас лежит на столе переговоров и в принципе принята властями Армении, эта программа предусматривает в обмен на статус Нагорного Карабаха возвращение Азербайджану 7 прилегающих к Карабаху районов.

«Я очень четко заявляю, что до сих пор никто публично не смог точно представить тот вариант, подробности которого мы длительное время обсуждаем, - в своем обращенном к дипломатам выступлении сказал Серж Саргсян, заверив: - Я хочу еще раз в вашем присутствии подчеркнуть, потому что никто лучше вас не знает, что начиная с 2007 года никакой другой вариант, кроме как Мадридские принципы нигде не обсуждался».

Он добавил, что общественность не информируется о деталях переговоров как минимум по двум причинам: «Вы, будучи опытными переговорщиками, прекрасно знаете, что, идя на переговоры, ты не можешь раскрыть весь свой, так сказать, инструментарий и возможности или свою тактику, или стратегию, потому что в современном мире это так: если мы в Ереване произносим два слова, эти два слова с молниеносной скоростью уже и в Баку, и в Вашингтоне, и в Москве, и в Париже сразу же становятся достоянием общественности. Это раз. И во-вторых, всем известно, что во время принципиальных переговоров действует следующий принцип: не согласовано ничего, если не согласовано все».

Серж Саргсян также подчеркнул: «Существенно следующее: мы, начиная с 2007 года, то есть, после принятия Мадридских принципов в качестве основы для переговоров, преследуем всего одну цель – добиться определения окончательного статуса Нагорного Карабаха народом Нагорного Карабаха, и от этого принципа мы не отступим».