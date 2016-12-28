Те, кто считают компромисс предательством, дискутируют сами с собой – Тер-Петросян

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявляет, что на съезде оппозиционного Армянского национального конгресса (АНК) он представил не свою точку зрения или концепцию решения карабахской проблемы, а говорил о конкретной программе урегулирования, которая сейчас лежит на столе переговоров и в принципе принята властями Армении, и к которой возглавляемая им партия и он лично не имеют никакого отношения.

В статье, опубликованной сегодня на сайте iLur.am, Левон Тер-Петросян подчеркнул, что так называемый называемый «Мадридский-Казанский-Лавровский» вариант урегулирования карабахского конфликта, по сути, ничем не отличается от поэтапного варианта, который существовал в годы его президентства в 1997 году, и представил его основные следующие друг за другом шаги:

На первом этапе армянская сторона возвращает Азербайджану пять из семи находящихся под контролем Карабаха районов, за исключением Кельбаджара и Лачина. Затем на новой карабахско-азербайджанской линии соприкосновения размещаются миротворческие силы. Тер-Петросян, однако, не уточняет, о каких именно войсках идет речь. На третьем этапе, согласно первому президенту Армении, будет заявлено о международно признанном промежуточном статусе для Нагорного Карабаха, затем будет снята блокада Армении и Карабаха и будут восстановлены все пути коммуникаций, соединяющих Азербайджан, Карабах, Армению, и, как подчеркивает Тер-Петросян, возможно Турцию. И только потом будет определен окончательный статус Нагорного Карабаха. На последнем этапе, пишет Тер-Петросян, в соответствии с вариантом, по которому сейчас ведутся переговоры, Азербайджану будут возвращены оставшиеся два района, кроме Лачинского коридора.

В своей статье Левон Тер-Петросян утверждает, что, начиная с 2007 года, а наиболее интенсивно в течение последнего года, власти Армении со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ и, в частности, с Россией ведут переговоры по конкретно этой программе урегулирования. «Иными словами, на данный момент это и есть принятая властями Армении официальная точка зрения в вопросе урегулирования карабахской проблемы», - пишет лидер АНК, подчеркивая, что полная ответственность за этот вариант, вокруг которого ведутся переговоры, в первую очередь лежит на плечах правящей Республиканской партии Армении и АРФ «Дашнакцутюн», а затем уже на парламентских фракциях и отдельных депутатах, которые голосуют солидарно с ними в Национальном собрании.

«Таким образом, получается, что те, кто считают компромисс и сдачу территорий пораженчеством и предательством, дискутируют не с нами, а сами с собой, и бичуют не нашу точку зрения и концепцию, а свою же программу, - пишет Левон Тер-Петросян, резюмируя: - Вот, что значит оказаться в смешном, если не сказать в жалком, положении».

В то же время, однако, первый президент подтверждает, что АНК является сторонницей немедленного осуществления этого плана, несмотря на то, что, как говорит Тер-Петросян, он не оправдывает всех ожиданий армянского народа. «В случае промедления Армения и Карабах будут дальше ослабевать, и следующее решение будет хуже, чем это», - в опубликованной сегодня статье повторил свою ранее озвученную мысль Левон Тер-Петросян.

Лидер оппозиционной партии также ответил на критику в его адрес в связи с его выражением «ключ к решению карабахской проблемы находится в руках России». В отличие от России, пишет Тер-Петросян, Запад никогда не считал карабахский вопрос приоритетом и кроме официальных заявлений и дипломатических инициатив не сделал ни одного практического шага в этом направлении. Одновременно, первый президент Армении напоминает, что соглашения о перемирии между Азербайджаном и Карабахом как в 1994 году, так и в 2016 году были достигнуты «исключительно благодаря российским усилиям».

По словам Левона Тер-Петросяна, в отличие от Запада, Россия обладает действенными рычагами оказания воздействия на власти Азербайджана и Армении и достижения между ними соглашения. «Россия не может допустить такой взрывоопасный очаг, как карабахский конфликт в непосредственной близи от своих границ», - резюмирует первый президент Армении.