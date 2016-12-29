ОДКБ считает диверсионные действия на территории Армении «провокационными»

Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа считает «провокационными» действия, совершенные на территории страны-члена ОДКБ – Армении, не уточняя при этом, кто является автором провокации.

«В Секретариате ОДКБ с особой тревогой восприняли информацию о вооруженном инциденте возле села Чинари Республики Армения.

Рассматриваем эти действия на территории государства-члена ОДКБ как провокационные, особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле сего года.

Казалось бы, с учетом усилий, которые были предприняты с обеих сторон, а также лидерами ряда государств, процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы наконец-то пойдет более активно. Однако поступающие в последнее время из региона сообщения о регулярных нарушениях договоренностей о прекращении огня, а тем более очередной инцидент 29 декабря, приведший к гибели военнослужащих, вызывают серьезную озабоченность», - отметил Бордюжа в заявлении, опубликованном на официальном сайте ОДКБ, так и не высказав никакой критики в адрес Азербайджана.

Примечательно, что в своем заявлении, говоря о Карабахе, генсек ОДКБ использовал формулировку «Нагорно-Карабахская Республика».

За несколько минут до заявления Николая Бордюжи с заявлением выступило Министерство иностранных дел Армении, призвав международное сообщество незамедлительно отрезвить руководство Азербайджана. «Осуществив военную диверсию в преддверии Нового года и Рождества, Баку выступил против общечеловеческой системы ценностей. Международное сообщество, в первую очередь, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, должны незамедлительными шагами отрезвить азербайджанское руководство, упрямо игнорирующее их призывы и требования, действующее им вразрез и потерявшее чувство реальности», - сказано в заявлении МИД Армении.

Отметим, что еще до заявления генсека ОДКБ секретарь парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Гагик Меликян в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что ОДКБ должна отреагировать на произошедшее.

Минобороны Армении сегодня сообщило, что сегодня рано утром на участке государственной границы Армении юго-восточнее села Чинари Тавушской области азербайджанские войска предприняли попытку диверсионной вылазки. Подразделения ВС Армении нейтрализовали агрессивные действия азербайджанских войск, противник отброшен назад. В ходе боев по защите государственной границы страны погибли трое армянских военнослужащих. Противник потерял как минимум семь военнослужащих, тело одного из них осталось на армянской стороне.