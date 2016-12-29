МО РА: Противник понес потери и был отброшен, с армянской стороны трое погибших

Рано утром 29 декабря на участке государственной границы Армении юго-восточнее села Чинари Тавушской области азербайджанские войска предприняли попытку диверсионной вылазки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Армения (МО РА).

«Подразделения вооруженных сил Армении нейтрализовали наступательные действия азербайджанских войск, противник был отброшен назад, неся потери убитыми и ранеными, в том числе на участке наших боевых позиций», - говорится в сообщении Департамента информации и по связям с общественностью Минобороны Армении.

«К сожалению, во время боевых действий армянская сторона также понесла потери. В ходе боев по защите государственной границы погибли старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян. Министерство обороны разделяет тяжелую горечь утраты и выражает соболезнование родным погибших военнослужащих», - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство Армении подчеркивает, что у него есть «неопровержимые доказательства нарушения азербайджанской стороной государственной границы Армении».

«Всю ответственность за провокацию несет военно-политическое руководство Азербайджана», - отмечается в сообщении Минобороны Армении.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сказал, что точное число потерь азербайджанской стороны неизвестно, но тело одного азербайджанского солдата осталось на армянской стороне.