Налбандян назвал «позором» арест и решение об экстрадиции блогера Лапшина

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян назвал «позором» арест блогера Александра Лапшина в Беларуси и решение о его экстрадиции в Азербайджан.

На состоявшейся сегодня пресс-конференции Эдвард Налбандян, касаясь вопроса блогера, находящегося уже более полутора месяцев под арестом в Беларуси, выразил сомнение в том, что Баку удастся, используя дело Лапшина, создать прецедент, потому что в этом случае власти Азербайджана будут вынуждены решить вопрос задержания и экстрадиции в Баку более 500 известных государственных, политических, общественных деятелей и деятелей культуры, представляющих различные страны.

«Не знаю, кто и что может выиграть от этого дела Лапшина, но уверен, что это не прибавит авторитета тем, кто преследуют людей за реализацию их основных прав и свобод – свободы передвижения и свободы слова. Это позор. Не думаю, что это станет прецедентом или кому-то помещает. В Карабах ездили и будут ездить», - заявил Налбандян.

Посетившего в апреле 2011 года и в октябре 2012 года Нагорный Карабах Александра Лапшина по требованию властей Азербайджана задержали 14 декабря прошлого года в Минске. В рамках возбужденного прокуратурой Азербайджана уголовного дела 40-летний блогер обвиняется в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана и в отсутствии необходимых документов при пересечении государственной границы страны.

Баку требует выдачи блогера, и 20 января прокуратура Беларуси удовлетворила это требование. Не помогла и жалоба Лапшина, 26 января городской суд Минска оставил решение прокуратуры в силе.

Примечательно, что задержание блогера произошло примерно спустя две недели после визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Баку, где Ильхам Алиев вручил уже 22 года возглавляющему Беларусь Лукашенко высшую награду - орден имени Гейдара Алиева, в ответ на что лидер страны, считающейся союзницей Армении, пообещал отработать право его носить.

В последнее время повестка армяно-белорусских отношений не ограничивается лишь вопросом блогера Лапшина. Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян около двух недель назад заявил, что на последнем саммите ОДКБ представитель Армении не был избран генеральным секретарем организации по причине отсутствия на саммите президента Беларуси.

«Казахстан в этом вопросе никогда не чинил препятствий. Отсутствие президента Беларуси на предыдущем саммите вызвало эту проблему», - сказал Кочарян.

Отвечая на вопрос о ситуации, сложившейся вокруг выборов нового генерального секретаря ОДКБ, Эдвард Налбандян сказал: «Если в связи с этим вопросом у вас есть какой-либо вопрос к Лукашенко, можете спросить об этом самого Лукашенко. Но не думаю, что Лукашенко не присутствовал на этом саммите, чтобы не был решен вопрос выборов генерального секретаря. Здесь были совершенно другие вопросы. Если вы чуть более внимательно прочтете прессу, то поймете, с какими вопросами это было связано».

Вчера издание «Хетк» со ссылкой на свой источник в дипломатических кругах написало, что в ответ на наложенное Азербайджаном вето в вопросе продления мандата ереванского офиса ОБСЕ Армения, в свою очередь, «наложила вето на деятельность офисов ОБСЕ в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане».

Примечательно, что сегодня Налбандян, с одной стороны, назвал эту информацию «ложью», а с другой стороны, подчеркнул, что Ереван выступает за пакетное решение данного вопроса. «Это ложь, что мы наложили вето или чинили препятствия в каком-либо вопросе. Наш подход в декабре был таким: вопрос офиса ОБСЕ в Армении должен быть решен вместе с другими вопросами, пакетно», - сказал он.