Дело посетившего Карабах блогера азербайджанская сторона хочет сделать прецедентом - чиновник МИД Израиля

Генеральная прокуратура Азербайджана уже представила правоохранительным органам Беларуси все необходимые документы для экстрадиции блогера Александра Лапшина в Азербайджан, сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Азербайджана.

Известный в Интернете своими туристическими заметками Лапшин несколько лет назад дважды посетил Карабах, признавая его как независимое государство, а несколько месяцев назад подверг критике президента Азербайджана Ильхама Алиева, после чего официальный Баку возбудил против блогера несколько уголовных дел и объявил его в международный розыск.

В конце прошлого года дело получило новый оборот, когда белорусские власти, уступив требованию Азербайджана, в Минске задержали, а затем арестовали сроком на два месяца Лапшина, являющегося гражданином Израиля и России.

Причем, задержание произошло спустя несколько недель после визита президента Беларуси в Баку. В ходе визита Ильхам Алиев наградил Александра Лукашенко орденом имени Гейдара Алиева, а президент Беларуси - страны, являющейся союзницей Армении по Евразийскому экономическому союзу и ОДКБ, пообещал отработать честь носить эту высокую награду Азербайджана.

Израильская пресса пишет, что вопрос экстрадиции Лапшина уже решен и что дипломатические источники Израиля в переговорах с Баку так и не достигли результата. Более того, родные блогера рассказали израильским изданиям Haaretz и Jerusalem Post, что силы безопасности Беларуси оказывают на него психологическое и физическое давление, заставляя подписать соглашение об экстрадиции.

«Несколько дней назад беларусские правоохранители посетили Александра и заявили, что решение все равно принято, между тем, если он даст согласие, то из Азербайджана будет переправлен в Израиль», - сказала жена Лапшина, Екатерина Копылова.

Израильские официальные источники утверждают, что они не осведомлены о подобной сделке. Более того, правоохранительные органы Беларуси до сих пор препятствуют встрече Лапшина с израильским консулом.

«Азербайджанская сторона хочет сделать дело Лапшина прецедентом, - сказал Haaretz официальный представитель МИД Израиля, добавив: - Этот инцидент может стать серьезным провалом в двусторонних отношениях».

Ранее сообщалось, что Израиль официально попросил власти Беларуси не выдавать Лапшина Азербайджану, однако официальные лица Баку четко дали понять, что не намерены отступать от своих требований.

«Мы очень серьезно относимся к этому вопросу, однако на данный момент ситуация пока нехорошая», - на днях сказал официальный представитель МИД Израиля, утверждая, что израильская сторона немногое может сделать, поскольку в Беларуси и Азербайджане блогер воспринимается как гражданин России. Сообщается, что 40-летний Лапшин родился в Москве, 20 лет назад переехал в Израиль, служил в вооруженных силах этой страны.

Пресс-секретарь МИД Армении ранее в ответ на запрос Радио Азатутюн сообщил, что официальный Ереван занимается вопросом арестованного блогера. Сегодня пресс-секретарь армянского МИД Тигран Балаян отметил, что ему нечего добавить.