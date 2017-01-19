Представитель Армении возглавит ОДКБ, как только в организации будет достигнут консенсус, сегодня на встрече с журналистами заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

Несмотря на принятые в организации решения уже долгое время представитель Армении не избирается генеральным секретарем инициированного Кремлем военного блока.

«Было принято решение, согласно которому должность генерального секретаря ОДКБ подлежит ротации. И естественно, что если ротация вступает в силу, то первым государством, согласно русскому алфавиту, является Армения. Это решение было принято. В прошлом году также было зафиксировано, что ротация должна вступить в силу с 1 января этого года, и, естественно, [генсеком] должен был стать представитель Армении», - пояснил Кочарян.

Занимавший с 2003 года должность генсека ОДКБ представитель России Николай Бордюжа еще год назад должен был покинуть эту должность, и руководство организацией должно было быть передано на ротационной основе Армении, однако тогда было принято решение отложить вопрос на один год. После этого СМИ стали писать о возникших в ОДКБ разногласиях, о том, что имеющие с Азербайджаном тесные отношения Казахстан и Беларусь противятся избранию представителя Армении на должность генерального секретаря организации.

Состоявшийся в октябре прошлого года в Ереване саммите ОДКБ вновь не дал результата. Тогда на саммите отсутствовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Представитель Армении не был избран на должность генсека блока и месяц назад, в декабре, на саммите организации в Санкт-Петербурге, в котором отказался участвовать президент Беларуси Александр Лукашенко.

«В итоге с 1 января назначен не новый генеральный секретарь, а всего лишь заместитель генсека стал временно исполняющим обязанности генсека, потому что уже было принято решение, согласно которому Бордюжа не мог оставаться генеральным секретарем. На ближайшем саммите в этот вопрос должна быть внесена ясность. Эту должность должен занять представитель Арменией. И как только состоится этот саммит и будет принято консенсусное решение, будет назначен представитель Армении», - отметил Кочарян.

На уточняющий вопрос Радио Азатутюн, как он прокомментирует опубликованную в прессе информацию о том, что Казахстан и Беларусь препятствуют назначению представителя Армении, замглавы МИД Армении ответил: «Не всегда публикуемая в прессе информация соответствует действительности. Я могу сказать лишь одно: Казахстан в этом вопросе никогда не чинил препятствий. Отсутствие президента Беларуси на предыдущем саммите вызвало эту проблему».