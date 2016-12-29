Депутат-республиканец: ОДКБ должна отреагировать на произошедшее

На армяно-азербайджанской границе в Тавушской области, где сегодня рано утром вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения, бои продолжались до полудня. Об этом сегодня Радио Азатутюн сообщил депутат Национального собрания от правящей Республиканской партии Армении Гагик Меликян.

«На данный момент ситуация спокойная, она полностью под контролем. Действительно со стороны Азербайджана произошла попытка диверсионного проникновения на государственной границе с Республикой Армения, - заявил Меликян, продолжив: - Тело одного из азербайджанских диверсантов находится в непосредственной близости от наших позиций, на нашей территории, и у нас есть все данные о том, что нападение было совершено вооруженными силами Азербайджана».

«Панической ситуации вообще нет, люди заняты повседневными делами», - отметил депутат.

Комментируя по просьбе Радио Азатутюн подобный шаг азербайджанской стороны, учитывая, что после апрельской войны это первая попытка диверсии на границе с Арменией, Гагик Меликян заявил: «Это была первая попытка на государственной границе Республики Армения, которая была действительно геройски отражена, и наши войска полностью владеют ситуацией».

Что касается того, почему Азербайджан решил совершить нападение именно на границе с Арменией, в Тавушской области, представитель правящей партии сказал: «Я думаю, что они просто в этот момент попытались еще раз напомнить о себе, и, думаю, это преследует цель оказания какого-то влияния на переговорный процесс, в основном с целью оказания давления на армянскую сторону».

Поскольку нападение произошло на границе с Арменией, по мнению Меликяна, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой является Армению, «непременно должна отреагировать на произошедшее».

«Давайте подождем». Так депутат-республиканец ответил на вопрос, последует ли, по его мнению, такая реакция, принимая во внимание предыдущие случаи.