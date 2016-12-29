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Карабахский вопрос

Генсек ОДКБ: «Рассматриваем эти действия на территории государства-члена ОДКБ как провокационные»

Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа (архив)

Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа (архив)

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Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа прокомментировал диверсионную вылазку, предпринятую азербайджанскими ВС на участке государственной границы с Арменией в Тавушской области.

«В Секретариате ОДКБ с особой тревогой восприняли информацию о вооруженном инциденте возле села Чинари Республики Армения. Рассматриваем эти действия на территории государства-члена ОДКБ как провокационные, особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле сего года.

Казалось бы, с учетом усилий, которые были предприняты с обеих сторон, а также лидерами ряда государств, процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы наконец-то пойдет более активно. Однако поступающие в последнее время из региона сообщения о регулярных нарушениях договоренностей о прекращении огня, а тем более очередной инцидент 29 декабря, приведший к гибели военнослужащих, вызывают серьезную озабоченность», - отмечает Бордюжа в заявлении, опубликованном на официальном сайте ОДКБ.

Как ранее сообщало Минобороны Армении, рано утром 29 декабря на участке государственной границы Армении юго-восточнее села Чинари Тавушской области азербайджанские войска предприняли попытку диверсионной вылазки. Подразделения ВС Армении нейтрализовали агрессивные действия азербайджанских войск, противник отброшен назад. В ходе боев по защите государственной границы страны погибли трое армянских военнослужащих. Противник понес потери до семи военнослужащих.

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