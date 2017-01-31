Губернатор Араратской области подал в отставку

Губернатор Араратской области Рубик Абрамян сегодня представил заявление об отставке. Об этом Радио Азатутюн сообщила советник премьер-министра Армении Шушан Сардарян.

На вопрос, было ли заявление удовлетворено, она ответила, что «если заявление представлено, значит, оно будет удовлетворено».

На вопрос, указана ли в заявлении причина отставки, Сардарян ответила: «Обычно причины в заявлении не указываются».

Эта отставка последовала за заявлением бывшего премьер-министра Овика Абрамян о выходе из правящей Республиканской партии Армении (РПА). Отметим, что Овик Абрамян обладает большим влиянием в Араратской области.

Сегодня председатель оргкомитета РПА Рубен Тадевосян сообщил Радио Азатутюн, что они уже получили заявление Абрамяна о выходе из партии и экс-премьер уже исключен из рядов партии.

На вопрос, содержится ли в заявлении Абрамяна какое-либо объяснение его решения, Тадевосян ответил, что в заявлении лишь отмечается, что с 25 января Абрамян выходит из Республиканской партии, никаких объяснений относительно мотивов не содержится.

В ответ на вопрос, нет ли опасения, что это обстоятельство на предстоящих выборах повлияет на результаты в Араратской области, Рубен Тадевосян сказал: «Не думаю, что повлияет, мы будем делать нашу работу в связи с выборами, наша команда будет делать, думаю, какого-либо существенного влияния это не окажет».

А на вопрос, кто во время выборов будет координировать процесс в Араратской области, он ответил, что когда будет принято соответствующее решение, об этом будет сообщено.

На вопрос, представили ли другие республиканцы, к примеру, подавший в отставку губернатор Араратской области, заявление о выходе из партии, Рубен Тадевосян ответил, что на данный момент они получили заявление лишь от Овика Абрамяна.

Что касается сына Овика Абрамяна, мэра города Арташат Аргама Абрамяна, то, по словам его заместителя Гагика Погосяна, слухи о его отставке не соответствуют действительности. Аргама Абрамян, кстати, не является членом правящей партии.

«Ничего такого нет, я точно говорю. А почему он должен подать в отставку?», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Погосян.