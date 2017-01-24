Заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА), бывший премьер-министр Овик Абрамян подтвердил, что выходит из РПА и завтра выступит с заявлением.

«Я принял решение о выходе из РПА, завтра будет сделано заявление», - сообщил Радио Азатутюн Абрамян.

Экс-премьер отказался отвечать на другие вопросы.

Председатель организационной комиссии РПА Рубен Тадевосян сообщил Радио Азатутюн, что заявление от Овика Абрамяна они пока не получили.

Тадевосян: Я заявления не получал, когда получим, поймем мотивы и прокомментируем.

Радио Азатутюн: Для Вас это стало неожиданностью?

Тадевосян: Конечно.

Радио Азатутюн: Как вы думаете, в чем причина?

Тадевосян: Не могу комментировать, пока не побеседуем с господином Абрамяном.

Радио Азатутюн: Будет ли г-н Абрамян присутствовать на предстоящих в этот четверг заседаниях Исполнительного органа и Совета РПА?

Тадевосян: Посмотрим, не могу сказать. Побеседуем с ним, выяснится, будет он присутствовать или…

Радио Азатутюн: А в партии были разногласия с Овиком Абрамяном?

Тадевосян: Нет, разногласий у нас не было, работы шли нормально, отношения были человеческие, партийные и официальные.

Радио Азатутюн: В таком случае почему он решил пойти на этот шаг?

Тадевосян: Вы возвращаетесь к своему предыдущему вопросу, на который я ответил: когда мы с ним увидимся, побеседуем, обменяемся мнениями, тогда сможем прокомментировать.