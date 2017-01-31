Овик Абрамян больше не член РПА

В правящей Республиканской партии Армении (РПА) получили заявление бывшего премьер-министра и бывшего председателя Национального собрания Армении Овика Абрамяна о выходе из партии. Об этом Радио Азатутюн сообщил председатель оргкомитета РПА Рубен Тадевосян, добавив, что Абрамяна уже исключили из рядов партии.

По словам Тадевосяна, в заявлении Овика Абрамяна лишь отмечено, что с 25 января он выходит из Республиканской партии, без объяснений и комментариев.

На вопрос, нет ли опасения, что это обстоятельство на предстоящих выборах повлияет на результаты в Араратской области, Рубен Тадевосян ответил: «Не думаю, что повлияет, мы будем делать нашу работу в связи с выборами, наша команда будет делать, думаю, какого-либо существенного влияния это не окажет».

Напомним, Овик Абрамян заявил о выходе из правящей партии еще в минувший четверг, однако до вчерашнего дня заявления не подавал.