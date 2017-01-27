Серж Саргсян предупреждает: «Ручейки, которые отходят от матери-реки, высыхают».

Хотя президент Армении и лидер правящей Республиканской партии Армении (РПА) Серж Саргсян и придает важность процессу становления политического поля посредством изменения Конституции и формирования предвыборных блоков, но, в то же время, не приветствует возвращение Гагика Царукяна в политику, который в эти дни посредством блока «Царукян» пытается сформировать вокруг себя широкую консолидацию.

Спустя почти два года после того, как в феврале 2015 года Саргсян сделал в адрес Царукяна оскорбительные высказывания, назвав его «злом» для страны и «псевдополитическим явлением», вчера на заседании Совета РПА он, похоже, попытался показать, что в его позиции никаких изменений не произошло. «Очень коротко говорю: я не приветствовал возвращения Гагика Царукяна на политическое поле», - в своем выступлении подчеркнул лидер РПА.

Помимо обращения к теме возвращения Царукяна в политику, Саргсян вчера сделал еще одно примечательное заявление. Говоря о покидающих ряды РПА и уходящих вообще из властной системы, Серж Саргсян сначала назвал смешными утверждения о том, что из Республиканской партии начался исход, заверив, что лишь в последние несколько месяцев в возглавляемую им партию вступило более 11 тысяч человек, а затем, используя метафору, предупредил, что те, кто уходят, не будут иметь будущего. Это заявление, кстати, воодушевило некоторых республиканцев, которые приветствовали слова своего лидера аплодисментами.

«Большие реки обеспечивают прогресс на всей протяжённости своего течения: дают жизнь, дают хлеб, дают воду, и те ручейки, которые отходят от матери-реки и в короткое время снова не вливаются в то же течение, высыхают и уходят. Это закон природы», - образно выразился Саргсян.

В последнее время из властной системы сначала ушел бывший министр обороны Сейран Оганян, который сегодня критикует власти с радикальных позиций, подчеркивая, что если «порочная система» не будет изменена посредством выборов, то увеличится «опасность кровавых революций». В прессе появились публикации о том, что Сейран Оганян ушел, будучи обиженным на Сержа Саргясна за то, что тот уволил его с должности министра обороны и назначил вместо него руководителя своей администрации Вигена Саргсяна.

Согласно тем же публикациям, обиделся на Сержа Саргсяна и бывший премьер-министр Овик Абрамян, который около двух десятилетий играл ключевую роль в правящей партии, а на днях покинул ее ряды, поняв, что в будущем будет лишен возможности занимать высокую должность.

Примечательно также замечание Сержа Саргсяна о том, что они решают, кто должен быть в парламенте, а кто – в правительстве, исходя из «эффективной реализации программ». Саргсян затем предупредил: «Обиженных быть не должно. Наши деятели там, где есть в них необходимость. Я никогда не допущу излишней толкотни».