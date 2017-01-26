Оганян: Невозможность смены «порочной системы» посредством выборов чревата «опасностью кровавых революций»

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян в новой видеозаписи на своей странице в соцсети Facebook предупреждает: если сегодня не удастся изменить сложившуюся порочную систему посредством выборов, то завтра страна встанет перед «опасностью кровавых революций».

Сейран Оганян, который, по всей вероятности, возглавит избирательный блок Вардан Осканян-Арам Саргсян-Виктор Даллакян, в том же видеообращении пытается обосновать то, что именно этой обеспокоенностью обусловлено его решение выйти из государственной системы и сделать политическую заявку в преддверии парламентских выборов.

Примечательно, что бывший министр обороны провел параллели между 1990-ми годами, когда шла Карабахская война, и сегодняшним днем, подчеркнув, что в настоящее время мы также переживаем очень опасный период.

«Мы должны понять одну простую и важную вещь: если мы не сможем изменить эту сегодняшнюю порочную систему мирным путем, посредством выборов, то завтра мы встанем перед опасностью переворотов или кровавых революционных потрясений», - заявил он.

«Любой подобный процесс ударит по безопасности Армении и нашего родного Арцаха и, если не удастся быстро организоваться, приведет к неспособности страны к сопротивлению в неблагоприятных экономических и военных ситуациях на Южном Кавказе. Вот почему я принял решение выступить в открытом политическом поле и собираюсь вместе с моими единомышленниками представить общественности предметную программу по изменению этой системы, вместе с графиком этих изменений», - в своем видеообращении отмечает Оганян.

Сейран Оганян подчеркивает, что, осознавая все это, не сожалеет о том, что отказался от предложенных ему высоких должностей, поскольку убежден, что возможность решить проблемы в государственной системе уже исчерпана. «Это решение своей жизни я также принял самостоятельно, опираясь на высокие нравственные ценности. Надеясь преодолеть стоящие перед нашей страной вызовы и иметь сильное государство, я в первую очередь делаю акцент на развитии разрушенной экономики», - продолжил экс-министр обороны.

Он также подчеркнул, что высоко ценит усилия всех политических деятелей и организаций, в преддверии парламентских выборов объединяющихся вокруг него, разделяющих его политические взгляды и представляющих предложения по выступлению единым блоком.

В своем обращении бывший министр обороны также выразил уверенность, что лишь в случае широкой консолидации они смогут достичь результата.

«Хватит лишь говорить о системных изменениях, но ничего конкретного не предлагать. Нужно показать людям, что чем будет заменено и как изменится жизнь», - заявил Сейран Оганян.