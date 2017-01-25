Овик Абрамян: Я ухожу из РПА, но продолжу заниматься политикой

«Я принял одно из самых важных и трудных решений в моей жизни и заявляю, что прекращаю свое членство в Республиканской партии Армении», - на своей странице в Facebook написал бывший премьер-министр Овик Абрамян.

«Я долго думал над этим решением. Буду искренен – решение было трудным, поскольку я посвятил партии значительную часть своей жизни, около двух десятков лет. Я благодарен всем моим партийным друзьям за совместную плодотворную работу. Я благодарен бывшим и нынешним сотрудникам государственных учреждений Армении, бывшим и нынешним руководителям регионов, городов и деревень Армении, тысячам наших сограждан за все те достижения, которых мы добились вместе», - написал Абрамян.

Бывший премьер-министр отметил, что командная работа, достоинство каждого члена команды были и остаются для него приоритетом.

«Несомненно, мое место в РПА не останется вакантным. Придут новые, возможно более умные или целеустремленные, но я очень хотел бы, чтобы они, как минимум, были такими же патриотами и государственниками. Я ухожу из Республиканской партии, но продолжу активно заниматься политикой, поскольку уверен, что у меня есть достаточно сил, знаний и опыта, чтобы служить нашему государству и народу. Продолжу жить и работать во имя Армении. Храни Бог нашу страну и армянский народ», - написал Абрамян.